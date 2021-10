Hustá mlha a jen minimum diváků. Začal výlov největšího českého rybníka Rožmberk

V pondělí v sedm hodin ráno se nad rybníkem Rožmberk převaluje hustá mlha. Z dálky jsou ale slyšet hlasy a postupně se z mlžného oparu vynořují také tmavé siluety rybářů. Začíná první zátah letošního výlovu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na výlovu rybníka Rožmberk byla Lucie Hochmanová

Instrukce všem rybářům zapojeným do výlovu dává vedoucí střediska Rožmberk Rybářství Třeboň Stanislav Vestfál. „Myslím, že tam bude kolem 300 metráků, ale to se teď těžko odhaduje,“ komentuje.

Zatímco v předchozích letech sledovaly práci rybářů z hráze Rožmberka stovky až tisíce lidí, tentokrát tu stojí jen jednotlivci. Hned na prvních schodech těsně nad lovištěm stojí paní Eva z Českých Budějovic. „Nepamatuju si, že by byly takové mlhy jako dnes, takže to je zážitek s tou mlhou, to jsme nikdy předtím neviděli. Jinak je opravdu obdivuju a smekám, protože v té vodě je to dost náročné,“ říká.

Ministerstvo mění pravidla. Rybáři nesmí lovit v noci ani mimo obec, zákaz platí i pro myslivecké hony Číst článek

Letos se výlov koná bez doprovodného programu a stánků. „To mě mrzí nejvíce, protože jsme si tady vždycky pochutnali. Také jsme si kupovali ryby domů, což bylo fajn, my jsme milovníci ryb. Prostě ta atmosféra není,“ dodává paní Eva.

Rybáři očekávají, že by z vod největšího českého rybníka měli letos vylovit až 150 tun ryb. „Na základě našich kontrolních odlovů jsme určili, že je velice špatný rok, podprůměrný z hlediska přírůstku. Letošní ryby jsou trochu menší, než jsme byli zvyklí v jiných letech. Jestli to celkové množství bude dostačující, zjistíme zhruba v druhé polovině listopadu, kdy skončíme s výlovy,“ uvádí předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Výlov největšího českého rybníka mají rybáři naplánovaný do čtvrtka. Během podzimu chtějí zatáhnout sítě na přibližně 250 rybnících. Z těch větších to bude například koncem října Spolský nebo na začátku listopadu rybník Svět přímo v Třeboni.