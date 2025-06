Vysoko nad Evropou se usadil oblak kouře z Kanady. Západům slunce dodá červenější nádech

Kouř z lesních požárů v Kanadě překonal Atlantik a v posledních dnech se dostal do Evropy. V tiskové zprávě to uvedla agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus, podle níž se v nadcházejících dnech očekávají na evropským kontinentem další oblaka kouře. Ten by ale podle předpovědí unijní meteorologické služby neměl mít výraznější dopad na kvalitu ovzduší v přízemní vrstvě atmosféry.

