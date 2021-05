Mniši ve Vyšším Brodě si pořídili včelstva. Peníze z prodeje medu půjdou na opravu kláštera

„Máme čtyři stanoviště, na každém je osm včelstev,“ ukazuje včelař Václav Kajer. Včelstva pocházejí z jeho chovu ve Vyšším Brodě. „Včely jsou velice náchylné na změny, pro ně je skutečně nejlepší, když se drží ve své oblasti,“ vysvětluje.

Klášter vlastní celkem 26 včelstev, ta mohou vyprodukovat stovky kilogramů medu za rok.

„Vychází to zhruba na 260 kilogramů medu květového a smíšeného. Pokud by se podařil rok, že bude snůška a ideální podmínky, může to být až čtyřnásobek,“ upřesňuje Kajer.

Se včelařením se ve vyšebrodském klášteře začalo už před mnoha stovkami let. „První zmínka je z 18. století, ale tady se určitě včely chovaly ještě dříve. Potom to bylo samozřejmě přerušeno válkou a komunisty,“ říká pro českobudějovický rozhlas převor Justin Berka.

Teď mniši tradici obnovili. „Všichni bratři například sbíjejí rámečky, takže je to komunitní práce a zároveň i taková náboženská výuka. Když vidíme ten řád ve včelském životě, učí nás to mít hlubší vztah z vděčnosti k Bohu,“ dodává převor.

V současné době se o včely stará Václav Kajer, ale už si vybral v klášteře nástupce. „Včelařině se člověk učí celý život, takže ho čeká ještě dlouhá cesta,“ komentuje.

Návštěvníci budou moci ochutnat klášterní med přímo při návštěvě areálu. V budoucnu by si mohli koupit i další výrobky, například propolisovou tinkturu nebo svíčky z vosku.