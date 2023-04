Dřevěné tyčky, lepidlo a pět tisíc kukel. Tak vypadá příprava výstavy motýlů v pražské Botanické zahradě

Už dvacátá výstava poodhalí tajemství metamorfózy. Do Prahy jako každoročně putuju tisíce kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou. Z nich se ve skleníku Fata Morgana postupně vylíhnou krasavci několika desítek druhů.

„Je to polystyrenový box, ve kterém je vata. Je to v několika vrstvách, takže to postupně odkrýváme,“ ukazuje přepravní box kurátorka výstavy Eva Smržová.

Cesta z motýlí farmy v Anglii trvá necelý den. Aby kukly transport přežily, jsou boxy vybavené speciální termovložkou.

„To je speciální hmota, která když se navlhčí, tak začne vyzařovat teplo. A to na ty kukly stačí,“ popisuje Smržová.

Zaměstnance pak čeká doslova mravenčí práce. Každou kuklu totiž musí pečlivě očistit od vaty a potom jednu po druhé přilepit na dřevěné tyčky.

„To je lepidlo, které je netoxické. Normálně se to používá na lepení uší u štěňat. Počká se vždycky, až kapka trošku zaschne, aby tam kukla lépe držela, protože jsou pohyblivé. Možná to není u všech vidět, ale některé se dokážou velice dobře mrskat,“ směje se kurátorka.

Nalepené kukly pak putují do vitríny ve skleníku Fata Morgana. Celkem tam návštěvníci uvidí 30 druhů motýlů.

„Ti nejčastější budou modří Morphové. Ale určitě nás letos čekají i specialitky – asijské druhy,“ doplňuje ředitel botanické zahrady Bohumil Černý.

Výstava potrvá až do 21. května.