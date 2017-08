Výstava rostlin Victoria Pragensis skončila, léčivé byliny si lidé rozebrali během chvíle

Výstava devíti stovek rostlin zpříjemňovala lidem po celý červenec pohled na piazzettu Národního divadla. Ta ale skončila, a tak si zájemci mohli části zeleného labyrintu z náměstí Václava Havla odnést domů. Pořadatelé výstavy Victoria Pragensis lidem rozdávali okrasné i léčivé rostliny. Praha 21:50 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Botanický labyrint z léčivých rostlin před Národní divadlem | Foto: Filip Harzer

„Tady máme ginkgo, to je výborné na paměť a na prevenci proti mozkovým příhodám. Třezalka je uklidňující rostlina, která se používá při nespavosti. Čajová růže se využívá jak okrasně, tak jako léčivá rostlina. Dělají se z ní různé esence. Lidé už ale nevědí, že růže se požívají i v gastronomii a vaří se z nich i pivo,“ říká Českému rozhlasu PLUS zahradník Jan Hanuš a ukazuje, co zbylo z výstavy léčivých rostlin a okrasných trav Victoria Pragensis.

Některé rostliny si lidé vzali jaksi s předstihem. „Úbytek léčivých rostlin byl tak značný, že jsme už museli sklidit. Některé tu vydržely tři týdny, některé týden, některé zmizely do druhého dne,“ dodává Hanuš. Postupně řídnoucí instalace asi devíti stovek květináčů lákala kolemjdoucí k odpočinku a fotografování víc než měsíc.

„Snad se nám podařilo vzbudit diskuzi, nebo alespoň myslích lidí to, aby zapřemýšleli, co znamená zeleň ve veřejném prostoru. Snad jsme také dali šanci lidem nahlédnout do toho, jak se dají dále využívat léčivé rostliny, protože i z nich vychází moderní medicína,“ popsala hlavní myšlenku výstavy Alexandra Střelcová z pořádajícího projektu Haenke.

Nyní, když výstava skončila, chtějí organizátoři rostliny vyčerpané vedry předat do dobrých rukou. Výtěžek má pomoct těžce nemocným lidem. Poněkud unavená stébla tmavozelené okrasné trávy si prohlížely i kamarádky Štěpánka a Kamila. Bylinky používají pravidelně. „Mám je ráda, pěstuji je na zahradě i na balkóně. Sedmikrásku, kontryhel, kopřivu,“ říkají souhlasně kamarádky.

Výstavu Victoria Pragensis navrhl v Kodani žijící architekt Juráš Lasovský. Názvem odkazovala na největší leknín na světě, Victoria amazonica, který v roce 1801 objevil český botanik Tadeáš Haenke.