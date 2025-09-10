Vzácný bércoun Petersův se narodil v královédvorské zoo. Překvapil velikostí i rychlostí vývoje

V Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem mohou návštěvníci nově pozorovat nedávno narozené mládě vzácného bércouna Petersova. Jde o malého savce připomínajícího hlodavce nebo rejska, který se v zoologických zahradách vyskytuje jen výjimečně. V královédvorské zoo jde o první narozené mládě, říká mluvčí zahrady Michal Šťastný.

Dvůr Králové nad Labem Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mládě bércouna Petersova

Mládě bércouna Petersnova | Zdroj: ZOO Dvůr Králové

„Chovatelé mládě poprvé zpozorovali už na začátku srpna, nicméně většinu času trávilo v podzemní noře, kterou si bércouni hloubí,“ uvedl mluvčí zahrady Michal Šťastný. 

„Až v posledních dnech vylézá častěji. Mnohé zarazí, jak je velké. Bércouni se totiž vyvíjejí rychle. Mládě už také přijímá pevnou stravu,“ dodal Šťastný.

Zoo ve Dvoře Králové uvádí, že bércouna definuje nápadný prodloužený a pohyblivý čenich, pomocí kterého vyhledává potravu.

Jana Házová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme