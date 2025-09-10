Vzácný bércoun Petersův se narodil v královédvorské zoo. Překvapil velikostí i rychlostí vývoje
V Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem mohou návštěvníci nově pozorovat nedávno narozené mládě vzácného bércouna Petersova. Jde o malého savce připomínajícího hlodavce nebo rejska, který se v zoologických zahradách vyskytuje jen výjimečně. V královédvorské zoo jde o první narozené mládě, říká mluvčí zahrady Michal Šťastný.
„Chovatelé mládě poprvé zpozorovali už na začátku srpna, nicméně většinu času trávilo v podzemní noře, kterou si bércouni hloubí,“ uvedl mluvčí zahrady Michal Šťastný.
„Až v posledních dnech vylézá častěji. Mnohé zarazí, jak je velké. Bércouni se totiž vyvíjejí rychle. Mládě už také přijímá pevnou stravu,“ dodal Šťastný.
Zoo ve Dvoře Králové uvádí, že bércouna definuje nápadný prodloužený a pohyblivý čenich, pomocí kterého vyhledává potravu.