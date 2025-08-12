Z výběhu na Šumavě se vlků mohlo dostat více, terén je ale nepřehledný, říká vedoucí zoolog správy parku
Širším okolím návštěvnického centra Srní na Klatovsku se může pohybovat několik vlků. Je pravděpodobné, že zvířata unikla z tamního výběhu, kde žije třináctičlenná vlčí smečka. Při poslední kontrole ve výběhu správci napočítali devět zvířat. K odchytu vlků je ustanovený krizový štáb. Návštěvnické centrum v Srní proto zůstává do neděle uzavřené. Podrobnosti Radiožurnálu sdělil Jan Mokrý, vedoucí oddělení zoologie Správy Národního parku Šumava.
Je už v tuto chvíli jasnější, kolik vlků se tedy z výběhu dostalo a jak?
Bohužel to v tuto chvíli to jasnější není. Pořád pracujeme s variantou, že se několik vlků z výběhu dostat mohlo, protože při posledním sčítání jich ráno bylo spočteno devět. Ale tím, že jsme nespočetli všechny, neznamená, že by tam některý vlk nebyl, protože terén je nepřehledný.
Je tam pro zvířata spousta úkrytů, takže se to nedá jednoduše spočítat. Mohu ale potvrdit, že do dnešního (úterního, pozn. red.) rána se stále jedno zvíře pohybuje po obvodu toho výběhu a je tady zaznamenáno na foto pastech.
Už víte, jestli toto jedno zvíře je ten vlk, který patří do výběhu, anebo je to úplně cizí vlk, který přišel na návštěvu?
Stoprocentně to nevíme. Dozvíme, až se nám zvíře podaří dostat do rukou, uspíme ho a zkusíme ho projet čtečkou na čipy, zda má čip. Pokud by se ukázalo, že čip má, tak je stoprocentně jasné, že jde o zvíře z výběhu.
Pokud bychom čip nenačetli, ještě nic být potvrzeno nemusí, protože i při pravidelných veterinárních odchytech co děláme, tak se může stát, že zvířeti ten čip nefunguje a pak dostává nový.
Kdyby se čip nenačetl, tak bychom odebrali vzorky na genetiku a poslali je na analýzu, aby se nám podle genetiky potvrdilo, zda se jedná o zvíře z výběru anebo z volnosti. Protože všechny vlky z výběhu máme geneticky ovzorkované.
Zvířata se mohla podhrabat
Kolik musíte zkontrolovat kilometrů plotů, abyste zjistili, jak se zvířata z výběhu dostala?
Výběh se rozkládá na ploše tří, tří hektarů. Nemám spočítáno, kolik je to stovek metrů. Prochodili jsme to několikrát už od pátku a hledáme varianty, kudy se zvířata mohla dostat ven.
Jednou variantou, se kterou jsme pracovali od pátku, je, že by se dostali podhrabem pod plotem v místě, kde se krmí. Ale při měření nám nevychází rozměry, že by se tam zvíře protáhlo. Je to ale jedna z variant, že by se tudy nějakým zázrakem dostal.
Můžete říct, jak je složená ta třináctičlenná smečka a jestli se dá třeba předpokládat, že ti vlci, kteří se dostali ven, by se drželi pohromadě? Nebo proč ta část smečky zůstala vevnitř a jiná tedy ne?
V plném počtu tvoří smečku sedm samic a šest samců. Z těch sedmi samic to jsou vlastně všechno, všechno dcery původního páru, jejich matka už zemřela. Co se týče samců, tak tam by měl být otec těch vlčata a pět synů.
Je možné, což je jenom spekulace, že se ve výběhu mohlo něco stát. Stejně jako když zemřela jejich máma vlčice, tak ta zvířata ve výběhu byla neklidná a byla na nich vidět nervozita. Je tedy možné, že některý z těch vlků mohl v tom výběhu zemřít. Možná se tam něco stalo a některá zvířata měla tendenci výběh opustit. Nebo třeba jedno zvíře, nevíme.
Jsou zvyklí na turisty
Máme představu vlka jako toho z Červené karkulky, což vlkům hodně ublížilo. Vlk je za normálních okolností velmi plaché zvíře. Co se dá očekávat od vlků z výběhu, pokud jsou tedy někde venku? Jak se chovají?
Chovají se podobně jako divocí vlci s tím rozdílem, že jak jsou zde zavření, jsou zvyklí na procházející turisty. Že se jim nic nestane. Po lávce nad vlky chodí davy lidí, tak z nich nemají takovou obavu, jako normální volně žijící vlci.
Takže se dá předpokládat, že nebudou agresivní, protože ani nejsou hladoví, předpokládám...
Během pozorování, která jsme prováděli v lese nebo tady kolem výběhu, tak vlci agresivní nebyli. Jenom se přiblížili k člověku na větší vzdálenost. Na druhou stranu ráno, když se jedno zvíře pohybovalo kolem výběhu, tak když kolega zrovna kontroloval termokamerou vlky ve vlčinci tak ho to zvíře obešlo, vyhnulo. Pak jsme ho viděli jenom na fotopastech, ale nedošlo ke kontaktu s naším kolegou.
Jakým způsobem bude teď pracovat krizový štáb? Jak se odchytávají takoví vlci?
My od pátku nainstalovali odchytová zařízení, odchytovou klec ve spodní části toho výběhu, protože jsme předpokládali, že by se to zvíře, pokud je z výběhu, mělo snahu dostat zpátky a klecí by mohlo projít. To se doposavad nestalo.
Zároveň máme kolem odesílací fotopasti a jsme s kolegou připravení s narkotizační puškou. Kdyby zvíře přišlo na dohled, tak bychom ho uspali, abychom mohli případně zjistit, zda má čip a odebrat vzorky. Momentálně přistupujeme k další fázi možnosti odchytu pomocí dalších odchytových pastí.