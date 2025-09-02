Zabavený tygr ussurijský se z Liberce přesune do Nizozemska. Chovatelé ho na cestu připravovali 14 dní
Zabaveného tygra ussurijského, dočasně umístěného v zoo v Liberci, v úterý čeká stěhování. Ministerstvo životního prostředí zvíře zabavilo v nepovoleném chovu na Moravě a do liberecké zahrady se dostal na konci dubna. V úterý se natrvalo přesune do záchranného centra pro šelmy FELIDA v Nizozemsku. To se zaměřuje na týraná, zanedbávaná nebo opuštěná zvířata. Chovatelé tygra Tajmira na přesun připravovali 14 dní.
Se zooložkou Dorotou Gremlicovou vcházíme do pavilonu šelem. Tajmir se nachází ve vnitřním boxu, ze kterého ho chovatelé učí nastupovat do přepravní bedny.
„Protože budeme zvíře nakládat pravděpodobně brzy ráno, tak sem jdeme hned brzy ráno a pro tygra máme připravené odměny,“ popisuje Českému rozhlasu Liberec průběh učení Gremlicová. Jedná se o drobně naporcované maso, které by tygr normálně dostal jako součást své krmné dávky.
„Tygrovi se nejdříve umožní průchod z pohledového boxu do toho ukrytého. Pakliže projde při otevření posuvných dveří, dostane za to odměnu. Následně se chovatel připraví ke kontaktní mříži u transportní bedny. Do bedny se otevře a chovatel tygra zavolá,“ říká zooložka s tím, že pokud tygr přijde, zase obdrží odměnu.
Důležitá je povaha zvířete
Tajmir v současné chvíli podle Gremlicové spolehlivě vstupuje do bedny, lehne si a odměnu přijímá. Zásadní je pro stěhování také individuální povaha tygra. „Neznepokojuje se nad novými věcmi. Naopak ho spíše zajímají. Jsou to dobré prerekvizity proto, abychom mohli něco takého vůbec zkusit,“ vysvětluje zooložka.
„Tak jako pro člověka, i pro zvířata je celková anestezie náročná. Pokud bychom tedy tomu zvířeti mohli ušetřit další uspávání, zdá se nám to vůči němu jemnější. Až v případě, že se nám to nepovede, tak bychom přistoupili k uspávání a nakládání uspaného tygra,“ uzavírá Gremlicová.
Zoologové tedy doufají, že při nakládání Tajmira proběhne vše tak, jak si s tygrem nacvičili.