Zabíjení slonů neustává. Úřady loni zabavily nejvíc slonoviny v historii

Bojovníci proti pašerákům slonoviny hlásí rekordní úspěch. Naznačuje to zpráva Úmluvy o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy. Tato organizace bojující proti pytlákům výsledek sice přivítala, současně ale nabádá k ostražitosti a před dalším vývojem varuje. Praha 13:42 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcarští celníci zabavili na letišti v Curychu přes čtvrt tuny slonoviny, slonovina | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Podle zprávy vydané Úmluvou o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy (CITES) úřady během loňského roku po celém světě zabavily celkem 40 tun nelegálně obchodované slonoviny. To je nejvíc od roku 1989, kdy se tyto údaje zaznamenávají. Loni se tak zabavilo třikrát víc suroviny ze sloních klů, než v roce 2007.

Obchod se slonovinou a rohy v Česku: roste zapojení Vietnamců, policie prošetřuje i státní správu Číst článek

S ohledem na boj proti nelegálnímu obchodu je to sice dobrý úlovek - znamená to totiž, že celníci jsou v boji proti pašerákům slonoviny úspěšnější. Jak ale zpráva CITES současně dodává, dokazuje to také, že se slonovinou se ve světě pořád obchoduje a to ne málo.

Podle organizace CITES je dobrou zprávou, že objem mezinárodního obchodu se slonovinou dlouhodobě mírně klesá - loni byl znovu menší než o rok předtím a tento trend platí už posledních šest let.

Na druhou stranu zabíjení slonů dál neustává. Jejich populace se za posledních 10 let v Africe zmenšila o víc 110 tisíc jedinců, uvádí to Mezinárodní unie pro ochranu přírody. Nejhorší situace je aktuálně ve střední Africe, konkrétně v Demokratické republice Kongo a Středoafrické republice.

Protest proti pytláctví: zoo ve Dvoře Králové spálila desítky kil nosorožčí rohoviny Číst článek

Jinde se ale situace zlepšuje - na jihu a východě Afriky se ale sloní populaci podařilo stabilizovat. Nejvíc slonů dnes žije v Botswaně. V dalších zemích jako Keni, Namibii, Rwandě, Jihoafrické republice a Ugandě přitom sloní populace dokonce mírně roste.

Z Číny do jihovýchodní Asie

Boj proti pytlákům a pašerákům slonoviny se zaměřuje hlavně na Čínu, kde se slonovina, stejně jako rohovina z nosorožčích rohů hojně využívá v tamní tradiční medicíně. Ta ale proti nelegálnímu obchodu se slonovinou začíná bojovat a do konce letošního roku ho zakáže.

Rána pro pytláky. Čína na konci roku 2017 úplně zakáže prodej slonoviny Číst článek

Obchod se tak podle informací Radiožurnálu přesouvá do okolních zemí, hlavně jihovýchodní Asie. Slonovina se hojně prodává ve Vietnamu nebo Barmě a vůbec nejrychleji roste trh se slonovinou v Laosu.

Faktem je, že v těchto zemích podle organizace „Zachraňte slony" nejčastěji nakupují Číňané. Podle nedávné zprávy tam 80 procent slonoviny kupují právě turisté z Číny. S přesunem hlavního trhu mimo Čínu pak souvisí i to, že cena slonoviny díky tomu klesá.