Žáby letos táhnou k vodě skoro o měsíc dřív. Ochránci přírody urychleně budují zábrany podél silnic

Ochránci přírody začali na desítkách míst v Česku instalovat speciální zábrany podél silnic. Mají ochránit žáby, které po zimě hromadně táhnou k vodním plochám, aby se pářily a nakladly vajíčka. Kvůli teplému počasí je to letos skoro o měsíc dřív než obvykle. Jedna taková lokalita je i u obce Tisem na Benešovsku. Benešovsko 0:10 5. března 2024

S instalací zábran pomáhají ochráncům dobrovolníci, kteří zatloukají kolíky, připevňují k nim ochranné plachty a zahrabávají jejich spodní část. Bez jejich pomoci by se zábrany nestihly postavit včas.

S ochránci přírody a s dobrovolníky, kteří jim pomáhají, natáčela na Benešovsku reportérka Zuzana Roudnická

„Jednou rukou si chytneme spodek plachty, abychom ji měli asi tak 10 cm ohnutou v zemi. Ještě ji napneme a chytneme si vršek. A potom za námi jdou lidi, kteří to zahrabou a my pokračujeme dál. Spodek se musí zahrnout, protože když to žába přeskáče, tak se jako první věc bude snažit podhrabat,“ popisuje část své práce Filip Hejný.

Je jedním z dobrovolníků, který s budováním zábran pomáhá každoročně.

Kyblíky se žábami

Obojživelníci, kteří při svém putování na zábrany narazí, pak pokračují podél plachty, dokud nespadnou do připraveného kyblíku. Odtud je dobrovolníci odnesou k nejbližší vodní ploše. Podle Aleny Konvalinové ze záchranné stanice ve Vlašimi se tak děje alespoň dvakrát denně.

„Naštěstí máme všech deset lokalit, které takto obhospodařujeme, zajištěných. Bez dobrovolníků by to ale opravdu nešlo. Je totiž nutné, aby žáby, které se do kýblů dostanou, v nich nezůstaly dlouho. Kdyby se oteplilo, tak by se mohly vysušovat,“ vysvětluje Konvalinová.

Instalace zábran na ochranu obojživelníků při hromadném jarním tahu | Foto: Zuzana Roudnická

Nečekaně brzy

Letos žáby ze zimovišť kvůli teplému počasí vytáhly nečekaně brzy, a dobrovolníci tak s pracemi museli začít už v únoru.

„Když se tady po silnici rozhlédnete, tak už jsou bohužel vidět i rozjetá tělíčka. Ne tedy v nějakém masivním počtu, ale je zřejmé, že se tah spustil najednou na všech lokalitách. Museli jsme zapojit všechny ruce a nohy, abychom během čtrnácti dnů postavili zábrany kolem všech deseti lokalit, které takto obhospodařujeme. A podařilo se,“ doplňuje Konvalinová.

Jen loni se díky práci ochránců přírody a jejich dobrovolných pomocníků podařilo na Benešovsku a Kutnohorsku zachránit přes osm tisíc obojživelníků.

