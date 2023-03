Začala migrace žab. Ze zimovišť se potřebují dostat do vody, ochranáři jim pomáhají přes silnice

V Krkonoších staví ochránci přírody zábrany podél silnic. Oteplilo se a žáby se vydávají ze zimovišť do tůní a rybníků. Cestou ale musí překonat silnici a hrozí, že by je přejela auta. Správa Krkonošského národního parku proto na konci zábrany umístila nádobu, do které žáby chytá, a jednou denně je strážci přenesou na druhou stranu silnice. Na 20. března připadá Světový den žab.

