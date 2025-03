Začíná jarní tah obojživelníků. U silnic vznikají zábrany, které chrání žáby před auty

Na desítkách míst u rušných silnic budují ochránci přírody s pomocí dobrovolníků takzvané žabí přechody. Při cestě za rozmnožováním obojživelníky zastaví, aby neskončili pod koly aut. Do bezpečí je pak přenášejí dobrovolníci. Druhým rokem je žabí přechod třeba mezi obcemi Krusičany a Úročnice na Benešovsku. Benešov 8:33 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ochránci přírody budují na Benešovsku takzvané žabí přechody | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„Zábrany stavíme tak, že nejdříve uděláme drážku rýčem, poté zatlučeme kolíky, nastrkáme plachtu a pak tu drážku s plachtou zahrabeme zpátky. Takže to drží, aby žáby neprolezly skrz,“ popisuje pro Radiožurnál stavbu zábran Jordan Chmelíček z ochránců přírody Vlašim.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S ochránci přírody na Benešovsku natáčela reportérka Věra Hájková

Žáby cestou narážejí do zábran, vydávají se podél nich a padají do kyblíků, které jsou zakopané v zemi v rozpětí přibližně dvaceti metrů. Kyblíky potom dobrovolníci pravidelně kontrolují a žáby bezpečně přenášejí na druhou stranu silnice.

Mezi dobrovolníky, kteří zde pomáhají, je i Luděk, který právě zatlouká palicí do země už několikátý kolík.

„Motivuje mě manželka, protože ta tohle celé vymyslela,“ říká s úsměvem, proč se rozhodl obojživelníkům pomáhat. „Jsem veterinář, takže jsem osobně motivovaný, abychom přírodě pomohli, aby nebyly žáby rozježděné na silnici. Takže to je hlavní motivace a je to zároveň i odpočinek. Je to taková jednoduchá práce, zatloukat kolíky je fajn,“ vysvětluje.

Ochránci přírody budují na Benešovsku takzvané žabí přechody | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

9157 zachráněných

Stavbu žabích zábran na místě u Krusičan iniciovala místní obyvatelka Kateřina Palečková. „Jsme přímo z Krusičan, každoročně jsme tady jezdili po žábách a už jsme to prostě nechtěli,“ přibližuje Palečková, proč se místní zapojili.

3:40 Vědci z Brna zachytili embryonální vývoj žab ve 3D modelech. Dosud existoval pouze ručně kreslený atlas Číst článek

Materiál na zábrany poskytují ochránci přírody, sem ho aktuálně přivezl Jordan Chmelíček. Zábrany na stejném místě byly už loni a ochranář si pamatuje, kolika zvířatům tehdy pomohly. „Loni jsme tady přenesli kolem 580 obojživelníků, šlo především o ropuchy obecné a pár skokanů,“ vyjmenovává Chmelíček.

Ochránci přírody z Vlašimi staví letos s pomocí dobrovolníků zábrany pro žáby v jedenácti lokalitách. Podle Chmelíčka počty obojživelníků, které díky zábranám zachrání, každý rok stoupají. „Loni jich bylo přesně 9157, skoro o tisíc víc než předloni,“ zdůrazňuje.

Zábrany pro žáby zůstanou umístěné u silnice přibližně měsíc.

Ochránci přírody budují na Benešovsku takzvané žabí přechody | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas