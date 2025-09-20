Začal hlavní úklidový den akce Ukliďme Česko. Dobrovolníci vyrazili ven s pytli na odpadky

Do přírody a ulic obcí po celém Česku v sobotu ráno vyrazily skupinky dobrovolníků s pytli na odpadky. V sobotu je hlavní úklidový den podzimní části tradiční akce Ukliďme Česko. Od roku 2018 ji v Česku koordinuje stejnojmenný spolek. Dobrovolníci uklízeli mimo jiné i v Kokorech na Přerovsku.

Akce Ukliďme Česko

Do přírody a ulic obcí po celém Česku v sobotu ráno vyrazily skupinky dobrovolníků s pytli na odpadky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Úklidovou akci v Kokorech organizuje obec. Dobrovolníci se sešli v devět hodin ráno u místní školy, kde dostali plastové pytle a pracovní rukavice.

Úklidových akcí v Olomouckém kraji organizátoři na sobotu nahlásili hned několik. Například v Olomouci, Prostějově či v Novém Malíně na Šumpersku. Úklid začínal už ráno, popsal Český rozhlas Olomouc.

Další úklidové akce jsou naplánované i na zbytek září a některé i na říjen. Kompletní přehled je k dohledání na webu. Lidé tam zároveň získají kontakty na pořadatele. Pak už se stačí jen zaregistrovat.

Miliony dobrovolníků

Iniciativa vznikla v roce 2008 v Estonsku a postupně se rozšířila do celého světa. Od té doby se do úklidů zapojilo přes 91 milionů lidí z 221 zemí a teritorií. Od loňska má tato iniciatiava taky oficiální status Mezinárodního dne OSN.

V Česku úklidové akce od roku 2018 organizuje spolek Ukliďme Česko. Zapojují se školy, firmy nebo obce. Podle tuzemských organizátorů patří dlouhodobě mezi země s největším počtem zapojených dobrovolníků v přepočtu na počet obyvatel.

Podle informací spolku Ukliďme Česko se do akce zapojí miliony dobrovolníků z více než 190 zemí světa.

