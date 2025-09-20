Žáci třeboňské rybářské školy v novém skleníku propojují chov ryb s pěstováním rostlin

Žáci Střední rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni budou nově hospodařit v akvaponickém skleníku. Naučí se, jak v uzavřeném systému propojit chov ryb s pěstováním rostlin. Zároveň díky tomu mohou začít uvažovat o udržitelnosti a efektivním využívání zdrojů. První studenti do budovy skleníku zamířili na praxi už tento týden.

Reportáž Třeboň Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Střední rybářská škola v Třeboni staví akvaponický skleník

Akvaponický skleník budou studenti ve škole využívat minimálně 30 hodin týdně (archivní foto) | Foto: Eva Musterová Marvanová | Zdroj: Český rozhlas

Jan Jaroch, jeden ze studentů rybářské školy, například ve skleníku musí obcházet jednotlivé rostlinky rajčat a trpělivě je přivazovat. „Aby se rajčata nekácela a nepadala, zachytáváme je na provázek,“ vysvětluje.

Přehrát

00:00 / 00:00

Žáci Střední rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni budou nově hospodařit v akvaponickém skleníku

„Ryba totiž ve vodě vyprodukuje samostatné hnojivo, které následně centralizujeme a používáme ho. Plave to pak přímo v dané vodě a kořeny rajčat do ní rostou“ říká mistrová odborného výcviku Hana Svobodová.

Mnoho druhů ryb

Ve vedlejší místnosti naopak studenti třetího ročníku Tobiáš Tesař a Lukáš Žák kontrolují kvalitu vody v nádržích s rybami. „Za pomoci přístroje, který máme v nádrži, měříme jak pH, tak kyslík, teplotu i další jiné látky, které se ve vodě nacházejí,“ popisují.

Kromě nádrží se sumečkem africkým jsou v budově akvária s dalšími druhy ryb. „Jsou tady skaláry, pak nějaké mečovky a máme tady i čichavce. Je tu hodně druhů ryb,“ popisuje Filip Sýkora, který se o akvarijní ryby stará ještě se spolužákem Jakubem Trávníčkem.

„Čistíme akvárka od různých usazenin, které tady jsou. Tím, že to je nové, se i z těch trubek dostává bordel, tak aby se to nedostalo k rybám,“ doplňuje Trávníček.

V Třeboni na Jindřichohradecku začíná oprava části Jiráskovy ulice, řidiči budou muset objížďkou

Číst článek

Využití obnovitelných zdrojů

Podle ředitele školy Aleše Vondrky by se studenti měli seznamovat i s novými způsoby chovu ryb. „Jsem z rybářské rodiny, takže kapr je pro mě samozřejmě svátost. To určitě neopustíme. Myslím si však, že tento způsob chovu sumečka v kombinaci s pěstováním rostlin a využitím obnovitelných zdrojů je cestou do budoucna,“ vysvětluje pro Český rozhlas České Budějovice.

Akvaponický skleník navíc využívá právě obnovitelné zdroje. „Pomocí termiky na střeše skleníku ohříváme vodu, kterou pak využíváme k chovu sumečka. Využíváme také dešťovou vodu – máme obrovskou jímku, která je v zemi. Do budoucna doplníme fotovoltaiku,“ říká Vondrka.

Akvaponický skleník budou studenti ve škole využívat minimálně 30 hodin týdně. Je bezbariérový a umožní praktickou výuku pro všech 290 žáků rybářských, vodohospodářských a technických oborů.

Eva Musterová Marvanová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme