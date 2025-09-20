Žáci třeboňské rybářské školy v novém skleníku propojují chov ryb s pěstováním rostlin
Žáci Střední rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni budou nově hospodařit v akvaponickém skleníku. Naučí se, jak v uzavřeném systému propojit chov ryb s pěstováním rostlin. Zároveň díky tomu mohou začít uvažovat o udržitelnosti a efektivním využívání zdrojů. První studenti do budovy skleníku zamířili na praxi už tento týden.
Jan Jaroch, jeden ze studentů rybářské školy, například ve skleníku musí obcházet jednotlivé rostlinky rajčat a trpělivě je přivazovat. „Aby se rajčata nekácela a nepadala, zachytáváme je na provázek,“ vysvětluje.
Žáci Střední rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni budou nově hospodařit v akvaponickém skleníku
„Ryba totiž ve vodě vyprodukuje samostatné hnojivo, které následně centralizujeme a používáme ho. Plave to pak přímo v dané vodě a kořeny rajčat do ní rostou“ říká mistrová odborného výcviku Hana Svobodová.
Mnoho druhů ryb
Ve vedlejší místnosti naopak studenti třetího ročníku Tobiáš Tesař a Lukáš Žák kontrolují kvalitu vody v nádržích s rybami. „Za pomoci přístroje, který máme v nádrži, měříme jak pH, tak kyslík, teplotu i další jiné látky, které se ve vodě nacházejí,“ popisují.
Kromě nádrží se sumečkem africkým jsou v budově akvária s dalšími druhy ryb. „Jsou tady skaláry, pak nějaké mečovky a máme tady i čichavce. Je tu hodně druhů ryb,“ popisuje Filip Sýkora, který se o akvarijní ryby stará ještě se spolužákem Jakubem Trávníčkem.
„Čistíme akvárka od různých usazenin, které tady jsou. Tím, že to je nové, se i z těch trubek dostává bordel, tak aby se to nedostalo k rybám,“ doplňuje Trávníček.
Využití obnovitelných zdrojů
Podle ředitele školy Aleše Vondrky by se studenti měli seznamovat i s novými způsoby chovu ryb. „Jsem z rybářské rodiny, takže kapr je pro mě samozřejmě svátost. To určitě neopustíme. Myslím si však, že tento způsob chovu sumečka v kombinaci s pěstováním rostlin a využitím obnovitelných zdrojů je cestou do budoucna,“ vysvětluje pro Český rozhlas České Budějovice.
Akvaponický skleník navíc využívá právě obnovitelné zdroje. „Pomocí termiky na střeše skleníku ohříváme vodu, kterou pak využíváme k chovu sumečka. Využíváme také dešťovou vodu – máme obrovskou jímku, která je v zemi. Do budoucna doplníme fotovoltaiku,“ říká Vondrka.
Akvaponický skleník budou studenti ve škole využívat minimálně 30 hodin týdně. Je bezbariérový a umožní praktickou výuku pro všech 290 žáků rybářských, vodohospodářských a technických oborů.