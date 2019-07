Sekat plevel, nebo trávník? Za porušení ‚matoucích‘ vyhlášek hrozí majitelům zahrad pokuty

Některé obce v Česku vyzývají obyvatele, aby sekaly trávu. Povinnost sekání se ale týká hlavně plevele, jako je třeba bolševník. Za jeho šíření k sousedům totiž mohou majitelům pozemků hrozit pokuty. Naopak sekat pouze trávu obce lidem nedoporučují. Zejména v období sucha totiž pomáhá vzrostlejší trávník zachytávat vodu. O problému informovaly sobotní Lidové noviny. Praha 10:45 20. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi nejčastější argumenty pro obnovení krátkých trávníků patří nevzhlednost vysoké trávy, klíšťata a pyly. | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: Český rozhlas

Matoucí je podle Lidových novin třeba výzva k sekání trávy ve Velké Hleďsebi na Karlovarsku. Obec na svých webových stránkách vyzývá občany, aby se starali o své pozemky a sekali trávu. Těm, co tak neučiní, hrozí až desetitisícová pokuta.

Na webu obce totiž stojí: „Skutečnost, že na pozemku fyzické nebo právnické osoby rostou kopřivy, vysoká tráva a stav pozemku působí odpudivě a narušuje vzhled obce je naplněním skutkové podstaty přestupku.“

Starostka obce ale zároveň potvrdila, že vyšší trávník pomáhá se vsakováním vody do půdy. Městu vadí hlavně vysoké trávníky s kopřivami a bolševníky, o které se nikdo nestará a které obec hyzdí. Výzva ale takovou možnosti neřeší, a někteří lidé kvůli obavě z pokuty tak své trávníky mohou sekat zbytečně.

Podobnou výzvu zveřejnily na svých stránkách Zdiby na okraji Prahy. I tam ale vedení obce potvrdilo, že se výzva týká ploch, které majitelé nesekali roky a jsou zarostlé plevelem.

„Máme u nás asi patnáct zahrad, na kterých se neseká vůbec, klidně i roky. Výzva vyznívá nejspíš příliš globálně, jako že tady všichni zběsile sekáme v době, kdy je snaha zadržovat vodu v krajině,“ uznává starostka Zdib Eva Slavíková (Občanská iniciativa Zdiby). Obec podle ní připravuje detailní plán údržby určující mimo jiné výšku posekané trávy.

Pokuta za plevel

Povinnost sekat trávu některé obce ukládají i ve svých vyhláškách. Například Liberec se ale nařízení, které se týká pouze veřejných pozemků, chystá rozvolnit. „Lidé mají za to, že jediný hezký trávník je ten posekaný. A neuvědomují si, že i ten vzrostlejší může být nejen pěkný, ale navíc pomůže zadržet vodu,“ popisuje náměstek pro technickou správu Liberce Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj).

Kvůli sekání se vedení obcí často setkávají se stížnostmi. Mezi nejčastější argumenty pro obnovení krátkých trávníků patří nevzhlednost vysoké trávy, klíšťata a pyly.

Sekání trávy už omezují i velká města, jako je třeba Praha, Ostrava nebo Ústí nad Labem. Sdružení místních samospráv obcím doporučuje kvůli suchu snížit současnou frekvenci sečení na polovinu, uvedl jeho předseda Stanislav Polčák z hnutí STAN. Podle něj tak obce pomůžou přírodě a zároveň ušetří peníze z rozpočtu.

Občany ale mohou mást některé zákony, například zákon o obcích. Podle něj má každý povinnost udržovat čistotu a pořádek na pozemku. Do něj by mohla spadat právě i neposekaná tráva. Zákon to přitom podmiňuje až půlmilionovou pokutou. Zákon neudává jasná specifika. Jeden typ plevele na sousedově zahradě tak vadit může, jiný zase nemusí, píší Lidové noviny.