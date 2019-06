Záloha na PET lahve zamezí lidem, aby je odhazovali v přírodě, říká Jonášová z iniciativy Zálohujme

„Systém funguje efektivně, třídění nám jde správně. Důležité je ale dodat, co se s plastem děje poté. A v tom už tak dobří nejsme,“ upozorňuje Soňa Jonášová, zástupkyně iniciativy Zálohujme a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

I to považuje za jeden z důvodů, proč přejít na systém zálohovaných PET lahví. „Pro veřejnost, která se k zálohování vyjadřuje velmi kladně, je důvodem k zálohování také znečišťování přírody odhazováním PET lahví.“

Z jejích informací totiž vyplývá, že v zemích, které zavedly zálohování PET lahví, se snížilo množství vyhozených PET lahví o 95 %.

Iniciativa Zálohujme ale neusiluje pouze o zálohování PET lahví, ale třeba i o zálohování plechovek.

„I to byla jedna z informací, kterou jsme dostali z ministerstva životního prostředí – že pokud počítat se zálohami, automaticky počítat i s plechovkami. U plechovek je v dnešní době míra sběru odhadována na 25 až 35 procent, což je relativně málo. Hliník je navíc dobře recyklovatelný, dává to tedy smysl.“

V české krajině se dnes podle některých dat povalují tisíce až desetitisíce vyhozených lahví a plechovek. „Stojíme ale o to, aby se udělaly studie, které budou aktuální, a aby se počítaly počty lahví, ne váha. Z dosavadních studií třeba nebylo zřejmé, zda šlo o lahve, které byly naplněné. I ministerstvo životního prostředí říká, že by tyto studie bylo třeba aktualizovat, a my s ním souhlasíme.“