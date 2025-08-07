Zažili jsme celosvětově třetí nejteplejší červenec, uvedl Copernicus. Oproti loňsku se ale mírně ochladilo

Svět letos zažil třetí nejteplejší červenec v historii měření, byla to mírná úleva od rekordních teplot, uvedla ve čtvrtek unijní meteorologická služba Copernicus ve své pravidelné měsíční zprávě. Průměrná teplota dosáhla 16,68 stupně Celsia, tedy o 0,45 stupně Celsia více, než byl červencový průměr mezi lety 1991 až 2020.

Vlna veder zasáhla i francouzské hlavní město Paříž

Svět zažil třetí nejteplejší červenec v historii (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Letošní červenec byl o 0,27 stupně Celsia chladnější než rekordní červenec v roce 2023 a o 0,23 stupně Celsia chladnější než loňský červenec, který byl druhý nejteplejší. V letošním červenci byly naměřené teploty o 1,25 stupně Celsia vyšší, než v předindustriálním období.

„Dva roky po nejteplejším červenci v historii záznamů skončila nedávná série globálních teplotních rekordů. Neznamená to však, že ustaly změny klimatu. V červenci jsme nadále byli svědky dopadů oteplujícího se světa v podobě extrémních veder a katastrofických záplav,“ uvedl ředitel služby Copernicus Carlo Buontempo.

‚Vražedné' horko v Japonsku i ničivé záplavy v Číně. Země východní Asie bojují s extrémním počasí

Pokud nedojde ke stabilizaci koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, lze podle něj očekávat nejen další teplotní rekordy, ale také zhoršování dopadů oteplování.

V Evropě minulý měsíc zažila nejvýraznější nadprůměrné teploty především Skandinávie, kde vlně veder čelily Švédsko a Finsko. S vlnami veder a lesními požáry se potýkala také jihovýchodní Evropa. Na národní úrovni teplotní rekord padl v Turecku, kde se teplota vyšplhala na 50,5 stupně Celsia.

Po Evropě byly červencové teploty nadprůměrné v pohoří Himálaj, Číně a Japonsku. Nejvíce podprůměrné teploty byly zaznamenány v částech Antarktidy, a podprůměrné teploty zažily Severní a Jižní Amerika, Indie, většina Austrálie a oblasti Afriky.

Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), kterou jménem Evropské komise realizuje Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí, pravidelně vydává měsíční klimatické bulletiny, v nichž informuje o pozorovaných změnách globální teploty vzduchu při povrchu, pokrytí moří ledem a hydrologických proměnných.

