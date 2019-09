Jedinečný úkaz. Řeka Oslava pramení jinde, bude potřeba překreslit mapy, zjistili hydrologové

Kartografy čeká změna map. Hlavně ty, kteří pořizují podrobnější mapy Žďárska. Brněnští hydrologové totiž zjistili, že řeka Oslava pramení jinde, než si všichni dosud mysleli. Jako pramen se zatím bral tok, který ústí do Matějovského rybníka u Žďáru nad Sázavou. Přesnější digitální model terénu ale ukázal, že Oslava pramení v jiné části těchto lesů, a to na přítoku rybníku Velký Babín. Žďár nad Sázavou 19:57 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řeka Oslava | Zdroj: Profimedia

„Potvrzeno. Poloha umístěna. Teď to budeme srovnávat s podklady, které máme z minulé návštěvy terénu,“ zadává do GPS lokalizátoru data Pavel Coufal z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Řeka Oslava pramení jinde, než se kartografové domnívali. Více si poslechněte v reportáži Františka Jirků

Stojí v místě, kde podle nejnovějších měření pramení řeka Oslava. Od původního, dnes už domnělého pramene, je vzdálené asi dva kilometry. „Protože na původním místě pramene, došlo k vyschnutí. A tady vidíte, že i při těch minimech tady voda je,“ řekl Radiožurnálu.

„Šli jsme proti proudu, až jsme našli tohle místo, kde vidíte, že nějaký pohyb taky je. Takže ten pramen bude tady,“ vysvětlil hydrolog Coufal.

Pod Brnem leží ve hloubce sto metrů obrovská zásobárna artéské vody. Vědci neví, odkud se bere Číst článek

S myšlenkou, že by pramen Oslavy mohl být jinde, než se předpokládalo, přišla hydroložka Jana Matulová. „Všimla jsem si, že páteřní tok je tady (ukazuje na mapě, pozn. red.), ale proč by to nemohla být tady ta delší část? Je jednak ve vyšší nadmořské výšce, ten tok by byl i delší. Tak jsem to dala jako myšlenku,“ popsala.

Na hydrology teď podle vyprávění Pavla Coufala čeká spousta práce při zpracovávání nových dat: „Budeme tvořit novou linii vodního toku Oslavy, kterou potom předáme kompetentním institucím. Ty to pak přidají do map i na Mapy.cz.“

Řeka Oslava tak bude na mapách o kousek delší. Podle hydrologů je přemístění pramene u takto významného toku v Česku jedinečné. Pokud ale bude pokračovat současné sucho, nevylučují, že podobné události nastanou také u dalších řek.