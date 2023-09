Želva ukradená z muzea v České Lípě je zpět. ‚Dohodli jsme se, že to nebudeme komentovat,‘ uvedl ředitel

Únosce želvu na začátku srpna sebral z bazénku v atriu muzea, strčil ji do kapsy a i s ženou a dítětem rychle muzeum opustil. Zachytila je ale bezpečnostní kamera.

„Dovolujeme si vyzvat dotyčného otce rodiny v klobouku, který želvu unesl v pravé kapse svých khaki kalhot, aby želvu vrátil (třeba i anonymně) do 20. září,“ napsalo začátkem září muzeum na sociální sítě s tím, že se jinak obrátí na policii.

Několik týdnů po výzvě byla želva do muzea navrácena. „Dohodli jsme se, že to nebudeme více komentovat. Byla vrácena, dobře to skončilo,“ uvedl ředitel muzea Zdeněk Vitáček.

Aby k podobným situacím už nedocházelo, nechá muzeum bazének s želvami oplotit.