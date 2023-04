Kriticky ohrožený unikát. V ostravské zoo se množí želvy chrámové, v Evropě je chovají jen tři zahrady

Patří asi k nejhezčím druhům želvy díky žlutému zbarvení – želva s tajemným jménem chrámová. Ostravská zoo je jedním ze tří míst na světě, kde se podařilo je rozmnožit, před dvěma lety najednou začala jedna ze samiček vyhrabávat díru. Za v přírodě kriticky ohroženým unikátem se reportér Českého rozhlasu vydal do nenápadného akvária. A to v rámci nového seriálu nazvaného Skvosty českých zoo. SKVOSTY ČESKÝCH ZOO Ostrava 10:29 24. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unikátní želvu chrámovou se podařilo v ostravské zoo rozmnožit | Zdroj: Zoo Ostrava

Zázemí ostravské zoo není ničím výjimečné. Pokud ale neotevřete za obyčejnými dveřmi ráj všech akvaristů a teraristů. Tato zahrada je jedním ze tří míst na světě, kde se podařilo želvy chrámové rozmnožit, před dvěma lety najednou začala jedna ze samiček vyhrabávat díru.

Napětí se dalo krájet, vzpomíná terarista Lukas Bono: „Jsem rád, že jsem mohl být u toho. Ony se líhly na Štědrý den, o to to bylo krásnější, krásný dárek. A když jsme měli tu snůšku, tak jsme neměli informace, jak postupovat, takže to byl takový pokus, který naštěstí vyšel.“

Jak se pozná, že se želvám v ostravské zoo líbí? „Dobře žerou, jsou aktivní, hodně prospívají, rostou,“ popisuje Bono.

Sladkovodní želva chrámová je doma v Thajsku, Kambodži nebo Vietnamu. A to především jako oblíbená pochoutka, která má stále méně místa pro život a navíc je ozdobou jezírek v klášterech. To jí podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové také nepomáhá.

„Ten příběh želvy chrámové je takový – proč se vůbec jmenuje chrámová – že lidé tuto želvu v buddhistických zemích nosili mnichům do klášterů nebo chrámů, pouštěli je buď do přírody, nebo do chrámových jezírek. Bohužel mnohdy do nevhodných podmínek, takže často i hynuly,“ popisuje.

Líheň s vejcem želvy chrámové v Zoo Ostrava | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

I kvůli tomu se želva chrámová řadí do kategorie kriticky ohrožený druh, což je poslední kategorie před kategorií vyhubení v přírodě. Chov v ostravské zoo ale bude dál pokračovat a Nováková doufá, že se v místních akváriích další želvy vylíhnou.

Terarista ukazuje zázemí, kde má zoo líhně. „Tady máme právě jedno od želvy chrámové,“ ukazuje na vajíčko, které je schopný zkontrolovat i zevnitř.

„Funguje to tak, že vejce se prosvítí, třeba baterkou, když se zhasne. A my vidíme, jak se uvnitř vyvíjí. U těchto želv je zajímavé, že první žilky, které jsou známkou toho, že je vše v pořádku, se objevují až po dvou měsících,“ vysvětluje.

Celková inkubace trvá zhruba 170 dní, kontrolovat vajíčka chodí pracovníci zoo každý den. Teplota v líhni se pohybuje kolem 28 stupňů a nesmí klesnout, stejně jako potřebná vlhkost.

Receptem na úspěšný chov je hlavně velká trpělivost, neustálé sledování kvality vody a trocha štěstí. Želvy chrámové mají v Ostravě své místo v pavilonu slonů, ale zatím zůstanou schované.

„Expozice prochází rekonstrukcí. Takže se omlouváme, ale momentálně vidět nejsou. Věříme, že v nadcházejících několika měsících je zase lidé uvidí,“ vysvětluje Nováková. Kromě Ostravy je možné tuto želvu vidět v Evropě jenom ve třech zoologických zahradách.

Sladkovodní želva chrámová je doma v Thajsku, Kambodži nebo Vietnamu | Zdroj: Zoo Ostrava