Globální oteplování ohrožuje populaci želv. Kvůli vysokým teplotám se narodilo 99 procent samic

Změny klimatu ohrožují mořské želvy. Kvůli vysokým teplotám a suchu se totiž líhnou převážně samičky. Nízký počet samců by mohl znamenat vážné riziko pro zachování populace jednoho z nejstarších a nejkrásnějších tvorů oceánů. „Prostředí, ve kterém se vajíčka líhnou, doslova zapne geny, a ty pak vajíčku řeknou, zda se vyklube kluk nebo holka," říká vědkyně Jeanette Wynekenová.

Vědci z Floridské atlantické univerzity se zaměřili především na karety obrovské, které snášejí vejce u severní části velkého bariérového útesu u Austrálie. Zjistili, že až 99 procent narozených mláďat jsou samičky. Podobný trend sledovali jejich kolegové už dříve u želv vylíhnutých na Floridském pobřeží.

Dá se předpokládat, že v ohrožení může být jakýkoli druh mořské želvy, všechny totiž mají jedno společné - pohlaví se u tohoto plaza vyvíjí až ve vajíčku. A rozhoduje o něm to, v jakém prostředí je vajíčko sneseno a uloženo.

„Tato zvířata mají něco, čemu se říká prostředím determinované pohlaví. Prostředí, ve kterém se vajíčka líhnou, doslova zapne geny, a ty pak vajíčku řeknou, zda se vyklube kluk nebo holka. Roli přitom hraje teplota prostředí. Při nižších teplotách se líhne více samců, při vyšších naopak více samic,” popisuje vedoucí výzkumu Jeanette Wynekenová.

Suchý písek

V Austrálii nyní panuje vlna až nesnesitelných veder. Právě v tomto období vylézají želvy na chráněné pláže, aby zde nakladly do písku vajíčka. Vědci už dříve přišli na to, že teplota písku určuje pohlaví želv, jenže celý proces není až tak jednoduchý. Právě profesorka Jeanette Wynekenová si totiž se svými kolegy všimla při výzkumech určitých anomálií.

Právě vylíhnutá kareta obrovská | Foto: Manuel Heinrich Emha | Zdroj: licence Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

„V některých letech jsme měli skutečně vysoké teploty, a přesto se narodilo více samců, než jsme čekali. Ještě jednou jsme zanalyzovali informace o prostředí a zjistili jsme, že ve dnech, kdy bylo více srážek a oblačnosti, se vylíhlo více samečků. To nám prozradilo, že rozhodující není jen teplota,” říká.

Výzkumníci z Floridy pak v inkubátorech odchovali několik tisíc vajec, u kterých různě měnili teplotu i vlhkost a sledovali, jak se to promítne na pohlaví mláďat. Díky svému výzkumu objevili nový a zásadní poznatek.

Pohlaví želvích mláďat neurčuje pouze teplota, ale také vlhkost prostředí, ve kterém vajíčko je. Roli hraje i to, kolik vajíčko váží, nebo v jakém zrovna vývojovém stádiu se embryo nachází. V zásadě ale platí, že za převahu samiček můžou vysoké teploty a nízká vlhkost písku.

Želvy a krokodýli

Vědci se shodují na tom, že klima se mění rychleji, než se mu želvy stíhají přizpůsobit. Mírná převaha samic může v jistém ohledu znamenat výhodu, protože představuje větší reprodukční potenciál mořských želv. Pokud je ale nepoměr mezi pohlavími takto výrazný a trvá delší dobu, může to už znamenat skutečný problém a riziko.

Výzkumy zaměřené na mořské želvy jsou jedny z prvních, které dokumentují, jak výrazně se změny klimatu mohou dotknout celé populace jednoho zvířecího druhu. Želvy navíc nejsou jedinými živočichy, u kterých se o pohlaví rozhoduje na základě okolního prostředí. Příroda to podobně zařídila třeba u krokodýlů a dalších plazů.

Inkubační centra a umělé deště

Dá se počet samců zvýšit? Odborníci zvažují například možnost ochlazení a zvlhčení pláží pomocí uměle vyvolaných dešťů. Další přemýšlejí nad umístěním přístřešků nad místa s hnízdy, aby na ně nepražilo přímé slunce.

Na světě existuje také několik inkubačních center, jejichž dobrovolníci sbírají vejce na pláži a nosí je do zařízení, která z nich ročně odchovají nespočet mláďat. I ona by tak s novými poznatky mohla cíleně regulovat počet samců a samic, kteří se u nich vylíhnou a následně jsou vypuštěni zpět do volné přírody.