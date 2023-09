Zájem o biozeleninu podle zemědělců klesá. Farmář v Budyni nad Ohří se proto pustil do semenaření

Zemědělci v Ústeckém kraji mají podle nich za sebou nejistou sezónu co do velikosti úrody a zaručený není ani odbyt u zákazníků. Na Litoměřicku, konkrétně v Budyni nad Ohří, se jeden z farmářů letos poprvé rozhodl místo biozeleniny část svých polí ponechat na pěstování rostlin na semínka. Budyně nad Ohří 9:07 13. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farmář v Budyni nad Ohří se pustil do semenaření | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Třeba tahle rostlina, ta je ještě moc zelená – to bychom ještě mohli jíst ty lusky. Zralou poznáte, že už nemá žádné listy,“ ukazuje jednu z fazolek Karel Tachecí, který si na plodiny pěstované na semínka vyhradil 20 arů ze svého pozemku.

„Hledáme nějakou díru na trhu, protože odbyt té biozeleniny tak trochu vázne – lidé šetří. Nevědí, co bude, kolik bude stát elektřina a plyn,“ vysvětluje farmář a dodává: „Samozřejmě, že teď se ještě bude zvolna dosušovat a pak se bude zkoušet klíčivost. A pokud to nevyjde, pořád se to dá uvařit a sníst.“

Kromě fazolí a kukuřice na pestře osázeném poli pěstuje Karel Tachecí na semínka i další plodiny. „Mám tu také červený meloun, cukety a zelenou dýni hokkaido,“ vypočítává.

A semenářské společnosti bude biosemínka Karel Tachecí pěstovat i v příštím roce. „Na příští rok máme smlouvu na červenou řepu a na kedluben gigant. To jsme vyseli, jsou to teď malinké rostlinky, které by měly přezimovat příští rok vykvést,“ dodává Karel Tachecí.

Semenaření zkouší prvním rokem. To jestli byla sadba úspěšná, zjistí podle závěrečné gramáže a kvality semen.