Žena zdědila jedno z nejoblíbenějších rakouských jezer Mondsee. Vypověděla pak veškeré smlouvy

Představte si, že by celé Máchovo jezero nebo břehy Lipna patřily jedné jediné osobě. A ta by se ze dne na den rozhodla vypovědět všechny smlouvy – rybářům, provozovatelům kempů, restauracím i těm, kdo si jen pronajímali přístup k vodě. Přesně to se teď děje u rakouského Mondsee. Majitelka rozsáhlých pozemků kolem jezera vyvolala svým rozhodnutím v regionu poprask – a znovu otevřela debatu o tom, komu příroda vlastně patří. Vídeň 20:48 30. července 2025

Důvodem, proč tak velké jezero patří jedné soukromé osobě, je dědictví. Mondsee je jediné z velkých jezer v oblasti Salzkammergut neboli Solné komory, které je v soukromém vlastnictví. Od roku 2023 patří Anně Mathylové, která ho zdědila po své matce Nicolette Waechterové.

Waechterová pocházela ze šlechtického rodu, kterému až do 80. let patřil i zámek Mondsee. V roce 2009 chtěla jezero prodat státu nebo státním lesům, ale na ceně se nedohodli, takže k prodeji nikdy nedošlo.

‚Udržitelná správa‘

Nová majitelka své rozhodnutí vypovědět smlouvy odůvodnila tím, že chce Mondsee „udržitelně spravovat a zachovat jako přírodní prostor“. Zároveň zdůraznila, že veškeré soukromé či komerční využívání jezera bez jejího výslovného – zákonného nebo písemného – souhlasu není povoleno.

Podle deníku Der Standard ale existuje i možnost, že chce sjednat nové smlouvy, pravděpodobně s vyšším nájemným. To si alespoň myslí lidé, kterých se to týká.

Místní obyvatele a obce rozhodnutí Mathylové zaskočilo. Zároveň ale platí, že veřejnost o přístup k vodě nepřijde – koupání, plachtění, potápění i jízda na lodi jsou podle starostů okolních obcí chráněny obecným právem užívání. Omezení se týká jen těch, kteří mají nájemní smlouvy na bóje, mola nebo chaty.

Rakouský stát zatím do sporu nezasahuje, jde totiž o soukromé nájemní vztahy. Úřady tedy v tuto chvíli nemají důvod zasahovat, přičemž běžné využití jezera pro veřejnost zůstává zachováno. Změnit by se to mohlo, pokud dojde k nějakým problémům s novými nájemními smlouvami