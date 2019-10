Jihočeští vědci zkoumají tropický prales z obrovského jeřábu. Jeho stavbu ale narušila klanová válka

Biolog Vojtěch Novotný zkoumá na Papui-Nové Guineji zvířata i rostlinstvo tropického pralesa. Jejich vzájemné působení pomáhá vědcům poznávat i obrovský stavební jeřáb. O svých zážitcích z míst, kde vědeckou činnost může pozastavit třeba kmenová válka mluvil v Českém rozhlase České Budějovice. České Budějovice 21:27 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biolog Vojtěch Novotný zkoumá tropický prales na Papui-Nové Guineji. | Zdroj: archiv Vojtěcha Novotného

S profesorem Vojtěchem Novotným jsme se setkali zhruba před dvěma týdny na Noci vědců v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Společně se svou kolegyní Kateřinou Sam uvedli toho večera v premiéře svůj dokumentární film Jeřáb v džungli.

Snímek ukazuje, jak se mezinárodnímu týmu vědců podařilo ve spolupráci s konstruktéry, stavaři, piloty vrtulníku i domorodými dělníky postavit v tropickém pralese na Papui-Nové Guineji gigantický stavební jeřáb.

Biolog Vojtěch Novotný v cyklu Jihočeši

Smyslem na první pohled absurdního počinu je výzkum tropické fauny a flóry a jejich vzájemného působení. To hlavní se totiž odehrává v korunách stromů, což v podmínkách tropické džungle znamená proklatě vysoko. Asi už tedy chápete, že jeřáb nestojí v džungli proto, aby zvedal betonové desky nebo ocelové nosníky, nýbrž proto, aby zvedal do výšky výzkumníky v gondole.

Vojtěch Novotný je sice profesor, ale vědě se věnuje v místech a za podmínek, které leckdy dávají dohromady drama a dobrodružství. Ukázalo se to i při stavbě jeřábu, kterou na několik dní přerušila klanová válka ve vesnici, kde mají vědci zázemí.

Konflikt rozpoutala vražda místního učitele, jemuž navíc pachatelé uřízli hlavu, pravděpodobně z rituálních důvodů. Nepokoje utichly až poté, co státní guvernér osobně doručil a předal pozůstalým hlavu oběti. Teprve pak se vesničané vrátili ke své práci a stavba jeřábu mohla pokračovat.

Ačkoliv zní tato historka hrůzostrašně, Vojtěch Novotný je na Papui-Nové Guineji jako doma. Polovinu roku tráví tam, polovinu v Česku, a to už nějakých dvacet let.

A co je podle něj pro tropický prales největší hrozbou? Odpověď vás možná překvapí: je to zemědělství, zejména to s předponami eko- a bio-.

Kroutíte nevěřícně hlavou? Pak si tuto tezi nechte od Vojtěcha Novotného vysvětlit v rozhovoru v cyklu Jihočeši.