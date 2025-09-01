Zlínský kraj zahájil likvidaci pajasanu žláznatého. Invazivní dřevina brání růstu ostatních rostlin
Zlínský kraj začal likvidovat porosty pajasanu žláznatého. Tato invazivní dřevina se nekontrolovatelně šíří nejen na východní Moravě. Odborníci letos v regionu mapují výskyt stromu a připravují se na spolupráci s vlastníky dotčených pozemků. Hlavní je podle zástupců kraje ochrana přírodních rezervací a přírodních památek, kde by mohl pajasan poškodit ohrožené druhy rostlin a živočichů. Informoval o tom Český rozhlas Zlín.
Původně se pajasany vysazovaly pro svou odolnost a rychlý růst do svahů kvůli erozi, do větrolamů, k silnicím, železnicím i do měst. Odtud se ale začaly nekontrolovaně šířit. Jeden strom může za rok vyprodukovat až několik stovek tisíc semen a je pro přírodu nebezpečný i z dalších důvodů.
Ve Zlínském kraji začala likvidace pajasanu žláznatého. Invazivní dřevina ohrožuje ostatní rostliny
Pomocí toxinů obsažených v kořenech brání růstu ostatních rostlin, na něž je vázaný hmyz a následně i třeba ptáci, kteří tak přicházejí o zdroj potravy. Přenáší i choroby napadající révu. Svými kořeny pajasan navíc narušuje stavby a silnice.
Pyl pajasanu vyvolává alergie, listy v létě nepříjemně zapáchají a starší stromy jsou křehké, takže mohou představovat bezpečnostní riziko.
Likvidace pajasanu
Pajasany se odstraňují především cílenou aplikací herbicidu. Účinná látka se injektážně vpravuje do kmene a postupně zničí kořeny. Stromy je nutné ponechat na místě několik měsíců, aby přípravek působil.
Samotné pokácení nebo jiné mechanické metody nejsou podle Magdalény Šnajdarové z krajského odboru životního prostředí příliš účinné. S likvidací pajasanů už v našem regionu začali například v Hulíně na Kroměřížsku. Tam se snaží odstranit dva vzrostlé pajasany rostoucí mezi domy.
Krajský úřad už o důležitosti likvidace invazivních stromů informoval i zlínskou radnici. O zapojení požádá také další samosprávy. Přidat se mohou všichni, každý z nás může nahlásit výskyt této dřeviny prostřednictvím aplikace BioLog.
Více informací o dřevině
Podrobnosti i popis dřeviny, včetně způsobů likvidace najdou lidé na webu ministerstva životního prostředí. Poradit se mohou i s pracovníky krajského úřadu. Opatření platné do konce roku 2029 počítá s pravidelnými kontrolami a navazujícími kroky.
Likvidace pajasanu ve zvláště chráněných územích bude placená z prostředků Zlínského kraje a z Operačního programu Životní prostředí.