Nesměň ‚proslavili‘ Zloději zelených koní. Hledači vltavínů jsou pro místní dlouholetým prokletím

„To je past na mamuty, díra velká pět metrů, hluboká tři metry. Doslova hroby,“ ukazuje v lese nedaleko obce Nesměň na Českobudějovicku mineralog Milan Prchal jednu z mnoha děr, které po sobě zanechávají hledači vltavínů.

Místo připomíná měsíční krajinu, všude jsou krátery. „Například tady vidíme podkopaný strom. Ten po prvním dešti nebo větru logicky spadne,“ dodává Prchal.

Právě v těchto místech se odehrává děj románové novely Jiřího Hájíčka Zloději zelených koní. „On ty sběratele znal, oni mu vyprávěli svoje příběhy a on je takto zpracoval do své knihy,“ říká mineralog.

V knize se píše o tom, že hlavní hrdina Pavel našel slunce, ježky a také kapky. To jsou názvy různých druhů vltavínů. „Na každém nalezišti se najdou všechny tvary. Někde je jich více, někde méně, ale právě tady u Nesměně je lokalita jedněch z nejkrásnějších nalezených vltavínů, a proto ti kopáči kopou zejména v tomto lese,“ uvádí Prchal.

Nelegální těžba

Problémy spjaté s nelegální těžbou vltavínů řeší takřka denně starosta Jaroslav Bína. „Bandy kopáčů se pohybují nejen po lesích, ale i po vesnici. Parkují auta v noci na různých místech, odhazují odpadky. Místní mají strach jít večer ven, aby nepřišli k úhoně. Neznámý člověk je pro ně hledač vltavínů a nepřítel,“ popisuje.

Přesně tak je vidí Jan Šindelíř, který žije v Nesměni 75 let. „Ze začátku jsme jim vypouštěli ventilky a všechno možný. Dnes mají s sebou třeba tři hlídací psy, tak člověk už má strach,“ přiznává.

Hledači vltavínů zničili lesy i pětaosmdesátileté paní Jaroslavě. „Je to hrozný, já to kolikrát zaházela a oni to zase vyházeli a kopali furt dál. Nikoho nechytíte,“ komentuje.

V Zlodějích zelených koní zůstává Pavel nakonec kvůli své vášni sám. Lidé v Nesměni, ale i dalších obcích na jihu Čech, kde se vltavíny stále vyskytují, ztratili klid. A také naději, že se hledači těchto kamenů navždy ztratí z jejich životů. O tom už se ale v románu nepíše.