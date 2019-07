Praha jako Tbilisi, Londýn jako Barcelona. V roce 2050 se počasí v metropolích výrazně oteplí

Ve většině světových metropolí se do roku 2050 oteplí tak, jako by se posunuly o 200 až 1000 kilometrů blíže subtropickému pásu. Například v Praze by mělo být stejné počasí jako v gruzínském hlavním městě Tbilisi. V téměř čtvrtině měst budou dokonce takové podmínky, jaké zatím na planetě Zemi neexistují. Vyplývá to z modelu, který sestavili výzkumníci Crowtherovy laboratoře v Curychu.

Curych 11:08 22. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít