Teplý podzim je projev obřího problému, upozorňují klimatologové. Odchylka od normálu byla výrazná

I skoro v půlce října mají být letní teploty. To může být pocitově příjemné, ale zároveň je to projev obřího problému, upozorňují klimatologové. Ti se spolu s meteorology stále vzpamatovávají ze zářijových dat. Nejenže byla průměrná globální teplota stejně jako během léta rekordní – ale šlo o tak výraznou odchylku od normálu, že to odborníkům vyrazilo dech. Teď zkoumají, co se to vlastně s planetou děje a jak to zapadá do klimatických modelů. Od stálého zpravodaje Praha 21:39 11. října 2023

„Letos nám světové klima doslova vystřeluje mimo grafy,“ říká pro Český rozhlas klimatolog evropské služby Copernicus Julien Nicolas. Sám prý opravdu musel upravit měřítko svých grafů, aby se mu tam křivky popisující letošní extrémně vysoké regionální i globální průměrné teploty vešly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podzim byl tak teplý, že to překvapilo i klimatické odborníky

A tak má prý pochopení pro to, že někteří kolegové letošní a zvlášť zářijová data označují slovy jako omračující, znervózňující nebo naprosto bláznivá.

„Blížíme se hranici oteplení jeden a půl stupně Celsia oproti předprůmyslové éře. Nepřekročit tento limit jsme si dali za cíl v Pařížské dohodě, abychom se vyhnuli nejničivějším dopadům změny klimatu. Takže znepokojení je na místě. Ale zároveň to zvyšuje naléhavost, s jakou musíme přikročit k činům a vystupňovat snahu omezit vypouštění skleníkových plynů, které jsou hlavní hnací silou toho oteplování,“ vysvětluje Nicolas.

K tomu se letos přidává ještě nástup pravidelného jevu El Niňo, který přináší ještě další oteplení navíc. Ani to ale podle Juliena Nicolase plně nevysvětluje, co se teď s teplotami děje.

„Co vidíme nejméně od jara, mnohé překvapuje. Zatím jsme plně neporozuměli všem faktorům, které se na tak vysokých teplotách podílejí. Kromě skleníkových plynů a jevu El Niňo máme i rekordní teploty v severním Atlantiku, velmi málo mořského ledu kolem Antarktidy, snížily se ochlazující emise síry z lodní dopravy. To všechno hraje roli, ale jak významnou a co dalšího se ještě přidává, to potřebujeme vyzkoumat v dalších měsících a letech,“ popisuje Julien Nicolas ze služby Copernicus, co teď zaměstnává klimatologovy.

Extremita vs. příjemné počasí

Velmi zrádná byla v českých podmínkách v září situace pro meteorology. Po odborné stránce věděli, že velmi vysoké teploty jsou projevem velkého problému, ovšem zároveň předpovídali pro mnoho lidí příjemné počasí.

„Možná na jednu stranu to jde trochu proti sobě, na druhou se snažím zdůrazňovat tu výjimečnost situace nebo extremitu těch teplot. Vím, že jak je těch rekordů hodně, tak lidé trošku otupí. Vždycky se snažíme, aby si diváci uvědomovali, že i když je pro ně koncem září teplý den příjemná záležitost, tak je to závažný projev klimatu a samozřejmě negativní dopady v dlouhodobém horizontu převáží,“ vysvětluje meteorolog České televize a klimatolog Michal Žák.

Naopak zimní teploty výrazně nad dlouhodobým průměrem mohou být i subjektivně pro mnoho lidí problém, třeba pro ty, kdo právě plánují lyžařskou dovolenou.

Kvůli změně klimatu se zimy v Česku a okolí obecně zkracují a oteplují, teď se k tomu přidává ještě El Niňo a další faktory, ale podle Michala Žáka z toho nejde usuzovat, že zrovna v našem regionu kvůli tomu bude po létu a září extrémně teplá také zima.

„To, že je v Pacifiku El Niňo, tak z toho nelze usuzovat, jaká bude zima v Česku nebo ve střední Evropě. S větší pravděpodobností je tam preference nadprůměrné teploty, a tedy celkově kratší období, po které bude ležet sníh,“ říká meteorolog Michal Žák s tím, že takto dlouhodobou předpověď je potřeba brát s velkou rezervou.

Pokud jde o ještě delší výhled a o změnu klimatu, která se podle vědců lidstvu začíná úplně vymykat z rukou, na tahu jsou politici a velcí znečišťovatelé.

V pondělí se v Lucemburku sejdou zástupci zemí Evropské unie, aby dohodli společný postup pro výroční klimatickou konferenci COP28, která začne koncem listopadu v Dubaji.

Skupina nevládních organizací zaslala českému ministerstvu životního prostředí otevřený dopis, ve kterém v souladu s doporučeními vědců žádá, aby Česko i Evropská unie zvýšily před globálním vyjednáváním své ambice v ochraně klimatu.