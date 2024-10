Změna klimatu vyhání žraloky obrovské k mořské hladině. Zvyšuje se tak riziko srážky s lodí

Žraloci obrovští běžně obývají teplé vody tropických oceánů a málokdy se vydávají do oblastí s teplotou vody nižší než 21 stupňů Celsia. Vlivem oteplování se pro ně ale voda na původních stanovištích stává teplou až příliš a zvířata proto hledají útočiště v chladnějších oblastech.

Vědci z britské Univerzity v Southamptonu a Marine Biological Association ve studii zveřejněné na webu Nature vysvětlují, že zvyšující se riziko kolizí s loděmi je způsobeno hlavně tím, že tráví většinu času v povrchových vodách a často se pohybují v pobřežních oblastech, kde je lodní doprava nejintenzivnější.

Studie zkombinovala data ze satelitního sledování žraloků obrovských, kterým se přezdívá také velrybí, s globálními klimatickými modely, aby předpověděla budoucí rozšíření těchto zvířat podle různých klimatických scénářů. Výsledky sledování vědci také porovnali s informacemi o hustotě lodní dopravy.



Výsledky podle webu Euronews ukazují, že pokud nedojde ke snížení emisí, může žralokům do roku 2100 zmizet více než polovina jejich bezpečného biotopu, zejména v Asii. Naopak při udržitelném scénáři, který by omezil globální oteplování na maximálně 2 stupně Celsia, by došlo k nárůstu jejich životního prostoru a to zejména v evropských vodách.



Vědci nyní také vyzývají vlády, aby přijaly opatření na ochranu těchto mořských obrů, například zpomalením lodí nebo přesměrováním tras v kritických oblastech.