Kvůli klimatické změně se zmenšují těla ptáků, varuje ornitolog po 40 letech pozorování opeřenců

Řada opeřenců létá v noci a matou je vysoké osvětlené budovy, do kterých poté naráží. V Chicagu to představuje problém, protože takto umírají tisíce ptáků ročně. Už na konci 70. let si toho všiml autor jedné studie Brian Weeks z univerzity v Michiganu a těla ptáků začal sbírat. Tehdy ještě netušil, k čemu nakonec tisíce ptačích těl využije.

Každé ráno během jara a podzimu vyrážel na obhlídku a mrtvé opeřence sbíral. Za 40 let se mu jich spolu s kolegy a dobrovolníky podařilo shromáždit na 70 tisíc. Weeks za tu dlouhou dobu ptáky preparoval a měřil. K dispozici tak má unikátní data 70 tisíc kusů z 52 stěhovavých severoamerických druhů.

Ornitolog tak zjistil, že se ptáci zmenšují. Mezi roky 1978 a 2016 zjistil průměrné zmenšení ptačích těl skoro o 2,5 procenta. To ornitologové často počítají podle délky kostí na nohou, které bývají univerzálním ukazatelem velikosti ptáka. Délka křídel se oproti tomu zvýšila, a to o 1,3 procenta.

Nejde přitom jen o odchylku u některých kusů. Weeks v rozhovoru pro BBC řekl, že ho šokovalo, jak konzistentní změny u ptáků napříč desítkami druhů byly. Studie zaměřené na dopady změn klimatu na živočichy se obvykle zaměřují na výskyt jednotlivých druhů a jejich životní cykly, například na migraci ptáků. Tato práce ale dokazuje, že i v relativně krátkém období několika let můžeme sledovat morfologické změny.

Zmenšují se i další zvířata

Tím, proč se ptáci zmenšují, si zatím Weeks není úplně jistý. Pravděpodobně to ale souvisí s ochlazováním organismu. Čím větší a hlavně těžší tělo je, tím obtížněji se chladí. Lehčí živočichové s velkým povrchem těla tak dokážou předávat přebytečné teplo okolí lépe.

Velikost je ale pro stěhovavé ptáky klíčová. Pokud totiž nebudou mít dost velká těla, nezvládnou obtížnou cestu dlouhou tisíce kilometrů. Větší tělo totiž zpravidla znamená i větší zásoby energie, a proto se jim zvětšuje rozpětí křídel.

Podle Weekse mají ptáci s delšími křídly statisticky vyšší šanci na úspěšné dokončení migrace. Jeho studie není prvním případem poukazujícím na zmenšování zvířat kvůli klimatickým změnám. Už v roce 2014 vědci zjistili, že se kvůli vyšším teplotám zmenšují alpské kozy. A další studie ze stejného roku potvrdila stejný jev i u mloků.