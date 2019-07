V Zoo Dvůr Králové se po 30 letech narodili lvi berberští. Ošetřovatelé už je pouštějí do výběhu

Snažíme se, aby Antarktida byla co nejméně dotčená turismem, říká vedoucího českého výzkumu Nývlt

Letos je to 60 let od podpisu mezinárodní smlouvy o Antarktidě. Na jejím základě rozhoduje o tomto světadílu 29 státu světa, posledních šest let včetně České republiky.