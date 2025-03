Zoo Hluboká přesune dva ohrožené medvědy plavé do Indonésie. Nový domov budou mít na ostrově Jáva

Dvě mláďata medvědů plavých ze zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou se vydala na dlouhou cestu. Míří do Batu Secret Zoo na Jávě v Indonésii, která se stane jejich novým domovem. Medvědi plaví patří mezi kriticky ohrožené druhy a jihočeská zahrada je chová jako jediná v republice. Hluboká nad Vltavou 23:26 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na přesun dvouletých medvědů do transportních boxů dohlíží v Zoo Hluboká zooložka Markéta Jariabková. „Je to i fyzicky náročná práce, protože samec váží zhruba 170 kilogramů a samička 100 kilogramů,“ říká.

Veterinářka Klára Součková natírá uspaným medvědům čenich a plosky nohou speciální mastí. „Jedná se o feromonový krém. Měl by navodit takový pocit zklidnění, aby nebyli ve stresu při přepravě, až je probudíme,“ vysvětluje.

Medvědi budou cestovat ve speciálních boxech. „Boxy jsou vyrobené na míru. Je v nich miska na vodu, která se bude dolévat třeba při čekání na letadlo, a dáme tam i něco málo k snědku. Medvědi jsou od včerejška hlady, aby anestezie správně zabrala, takže něco dostanou ještě na cestu od nás a pak už si budou zvykat na jiné ovoce,“ popisuje Markéta Jariabková.

Jávská zoo měla o medvědy plavé dlouhodobý zájem. Dvouletá mláďata dostala z Hluboké nad Vltavou darem. „Medvíďata přesuneme v rámci chovatelské spolupráce. Batu Secret Zoo je stejně jako my členem asociace zoologických zahrad. Mláďata jsme nechávali co nejdéle u nás, aby proběhl přirozený vývoj, ale teď už je čas opustit maminku. Mohlo by totiž dojít už i k agresi mláďat vůči samici, ale také samice by je mohla začít pomaličku odhánět,“ uvádí zooložka.

Medvědi plaví cestují ze svého rodiště v Hluboké nad Vltavou do Indonésie dva dny. Do nového domova na ostrově Jáva se dostanou ve středu 26. března.

