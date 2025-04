Zoo Hluboká začala chovat koně Převalského. Stádo vytvoří tři klisny a jeden hřebec

Klisna Puk cestovala na jih Čech deset hodin z Dánska. Dostat ji v novém domově v Zoo Hluboká z přívěsu nebylo jednoduché. „Určitě se bojí šlápnout na neznámý povrch, což je rampa vozu. Přemýšlíme, jak jí to zpříjemnit,“ popisovala zooložka Markéta Jariabková.

Chovatelé zkusili pokrýt rampu slámou a nalákat klisnu na větvičku, žádná z těchto taktik ale nevyšla. Nakonec proto přemístili celý vozík do výběhu. „A teď už je to na ní. Musí prozkoumat výběh, okouknout si to a zvyknout si na nás i na ten prostor,“ dodala zooložka.

Za chvíli už Puk začala běhat. „Je samozřejmě ještě trochu nervózní z nových zvuků, z nového prostředí, ale my doufáme, že se jí tady bude líbit,“ komentovala Markéta Jariabková.

Zoo Hluboká zakládá stádo koně Převalského | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Samice koně Převalského má podle ní zatím ještě zimní srst. „Návštěvníci si také všimnou, že má na sobě pár vyholených míst. To neznamená, že by měla nějaké zdravotní problémy, ale je to kvůli odběrům krve, které jsou nutné pro splnění veterinárních podmínek dovozu,“ vysvětlila zooložka.

Ve středu do Zoo Hluboká dorazí klisna Zara z pražské zoologické zahrady a v průběhu května další samice z Varšavy. Stádo koní Převalského bude kompletní až v příštím roce, kdy ke třem klisnám přibude ještě hřebec.