Není to žádné sexy zvíře, ale pozornost si zaslouží. Babirusy jsou v jihlavské zoo oblíbené

Babirusa je neobvyklé a nesmírně vzácné prase. Pochází z indonéských ostrovů, má šedou vrásčitou lysou kůži, dlouhé nohy a protažený úzký rypák. Samci pak mají navíc zvláštní kly. V Česku můžete babirusy vidět v jediné zoo, a to v Jihlavě. Celkem zahrada chová jednoho samce a tři samice a párkrát už se tam úspěšně podařilo odchovat i mláďata. Jihlava 19:35 1. května 2023

Mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková láká na misku ovoce jedenáctiletého samce babirusy Salema. Ten ale zrovna nemá chuť a raději se vyhřívá na slunci.

Mířím proto s chovatelem Pavlem Hájkem do vnitřního zázemí za třemi samicemi. Stravu dostává každé zvíře odděleně, aby si babirusy vzájemně neujídaly. A zatímco Dary už obědvá, tak ve vedlejším boxu další dvě samice na jídlo netrpělivě čekají.

Podle Hájka jsou babirusy poměrně přátelská zvířata. „Můžeme k nim chodit, ale mimo období, kdy se necítí dobře nebo mají bolesti,“ vysvětluje.

Samice se nemají rády

A zatímco k lidem se babirusy docela mají, musí chovatelé trochu hlídat vztahy přímo mezi zvířaty.

„Zvířata pouštíme do dvou výběhů. Matka s dcerou jsou vždycky spolu, a samička, co je plonkovní, se pouští samostatně, protože dospělé samice, co se neznají, se k sobě nepouští, nemají se rády,“ upřesňuje Hájek.

Prasovité savce chová zoo už přes dvě desítky let. V roce 2001 nahradili ve výběhu vlky hřivnaté.

„Bylo to náročné energeticky, protože babirusa potřebuje teplo,“ vzpomíná ředitel jihlavské zahrady Jan Vlašák. Poslední mládě tady odchovali předloni. Předtím byl úspěšný odchov i v roce 2018.

Zuby jako ozdoba

V ostravské zoo se narodila mláďata vzácného krokodýlovce, zatím jsou v zázemí Chrámu gibonů Číst článek

Mezi návštěvníky jihlavské zoo jsou babirusy podle Simony Kubičkové poměrně oblíbené.

„Snažíme vysvětlovat, že i když to není takové sexy zvíře jako třeba tygr, tak si zaslouží pozornost. A upozorňujeme na to, že i obyčejné prasátko má za sebou nějaký zajímavý příběh,“ říká.

Cedule před výběhem vysvětluje význam slova babirusa, což je po překladu z indonéštiny prasojelen – domorodci z indonéských ostrůvků dřív skutečně věřili, že jde o křížence prasete a jelena. Ale měli kolem babirus i řadu dalších pověr.

„Místní věří, že zuby jim slouží na to, že samci se v noci pověšují za větve stromu, aby je nic nesežralo,“ popisuje Kubičková. Zuby ve skutečnosti podle ní slouží spíše jako ozdoba, případně lákadlo pro samici při páření.