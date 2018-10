Tuleň umí bafnout jako člověk a kočka rozsvěcuje světla. Nejen zloděj vyděsí hlídače v jihlavské zoo

Opilci, kteří chtějí jezdit na zebře, vykradači automatů, ale i tuleň vydávající pronikavé zvuky. To vše dokáže nočního hlídače během pravidelné pochůzky zaskočit. Podívejte se na běžnou směnu Viktora Kudláčka, který za devět let v uniformě ostrahy jihlavské zoo prožil mnoho zajímavých a neopakovatelných situací. Ale i přesto by práci ani zahradu za nic v životě nevyměnil.

Audio Jihlava 20:25 31. října 2018