Chovatelský úspěch v liberecké zoo, vylíhla se tam ptáčata orla jestřábího

Obě mláďata, u kterých se ještě nedá určit pohlaví, se mají čile k světu. Chovatelé o ně ale pro jistotu zatím pečují v zázemí zahrady. Chovatelé je každé ráno před krmením zváží, váhu zaznamenávají na desetiny gramů.

Krmí je maličkými kousky masa, které jim podávají pinzetou. Maso jim předtím namočí do speciálního roztoku. „Je to Ringerův roztok, pro náhradu hlenu těch rodičů při krmení,“ vysvětlil Českému rozhlasu Liberec chovatel Jan Rejlek.

Orlíci spí v malé vaničce vystlané papírovými ubrousky. Vypadají jako větší šedavá kuřata s delším chmýřím. „Po krmení mláďata umístíme zpátky inkubátoru, do tepla. Teď mají 35,5 stupně,“ vysvětlil Jan Rejlek.

Chovatel Jan Rejlek a jeho svěřenci | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas

Pro libereckou zoologickou zahradu je odchov orlů jestřábích mimořádný úspěch. Snažili se o něj totiž celých deset let od roku 2008, kdy orly chovají.

„Chov orlů jestřábích v lidské péči je poměrně náročný. A tak existují pouze tři zoologické zahrady v Evropě, které je chovají. Ale jsme to pouze my, zoo Liberec, která je dokázala odchovat,“ uvedla mluvčí zoo Barbara Tesařová. Podle ní je to díky kvalitní péči ošetřovatelů a hlavně kurátora dravých ptáků Jana Hanela.

„Pro nás je to velké zadostiučinění, protože jsme se o to fakt hodně snažili. Zkoušeli jsme různé samice s různými samci v různých voliérách. A letos všechno klaplo, ptáci se začali pářit, postavili hnízdo. Dvě vejce a dvě mláďata, takže já jsem naprosto spokojený a nadšený,“ popsal peripetie chovu orlů jestřábích zoolog Jan Hanel.

Vejce museli dát chovatelé do speciálních líhní v zázemí zahrady. „Těsně potom co je samice snesla, tak jsme si je vzali, pro jistotu. Dobře jsme nakonec udělali, protože my jsme jim tam dali umělá vejce a oni, tím že jsou nezkušení, tak nechtěně jedno z těch vajíček vyhodili z hnízda,“ doplnil Hanel.

Ptáčata orla jestřábího | Foto: Lucie Fürstová

Orli jestřábí žijí v Evropě například v Portugalsku, ve Španělsku, žijí ale i v Africe nebo v Asii. V Evropě jejich populace čítá asi 900 kusů. Podle Jana Hanela ještě není ohrožená, ale výrazně klesá.

Pět dospělých orlů jestřábích, které mají v liberecké zoo, jsou už ale poměrně staří. Malí orlíci jsou proto pro další chov důležitá. „Je důležité, aby se zase zapojili a aby celou tu populaci v zajetí omladili,“ dodal Jan Hanel.

Mláďata ale nevrátí svým biologickým rodičům, kteří by jim mohli díky své nezkušenosti nechtěně ublížit. Malé orly jestřábí tak nejspíš vychová pár orlů bělohlavých, který už má s adopcí cizích mláďat zkušenost.