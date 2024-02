Zoo Liberec získala supy africké, chová je jako jediná v Česku. Ještě před deseti lety byli v přírodě běžní

Holá hlava a věnec chmýří kolem krku až na záda, tím se odlišuje sup africký od jiných supů. V Africe dnes tento pták patří mezi čtyři nejohroženější supy. Ještě před pár lety to ale bylo jinak.

„Z posledních deset let se z úplně běžného dravce kvůli intenzivnímu pronásledování lidmi, pytláky, stal kriticky ohrožený druh, který je na pokraji vyhubení,“ přibližuje zoolog Jan Hanel.

Liberecká zoo získala pár supů afrických ze soukromého chovu v Německu, kam se ptáci dostali ještě v době, kdy jich byl v přírodě dostatek.

Na celém světě teď chová supy africké 31 institucí, v Česku je liberecká zahrada jediná. „Ale za poslední rok se podařilo odchovat pouze tři ptáky,“ upozorňuje mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Podle zoologa Jana Hanela bylo pro to, že ptáci dorazili právě do Liberce, rozhodující, že zahrada dlouhodobě úspěšné odchovává jiné ohrožené dravé ptáky. „Domluva byla velmi dlouhá, řešili jsme to poslední půlrok. Pán se rozhodoval, do které zoologické zahrady dravce pošle,“ vysvětluje.

„Pro nás je poctou, že si vybral naši zoologickou zahradu, jakožto dlouholetého, tradičního a úspěšného chovatele dravců,“ dodal ještě. Zahrada úspěšně odchovává například orlosupy bradaté nebo supy hnědé.

Stejné hnízdo

Libereckým supům je 22 let. „Teď v lednu, únoru a na začátku března probíhá hnízdní sezona supů. My jsme jim proto postavili identické hnízdo, jaké měli v Německu, kde hnízdili. Čekáme, jestli na to nezareagují tím, že by snesli vejce,“ doufá zoolog Hanel.

Chvíli v Liberci dokonce přemýšleli, že by z Německa převezli původní hnízdo páru supů. Z hygienických důvodů se ale nakonec rozhodli postavit hnízdo nové.

Sup africký v Zoo Liberec | Foto: Marta Doležalová | Zdroj: Zoo Liberec

„To, že je identické, spočívá v tom, že je na stejném místě v rohu voliéry. Snažili jsme se vybrat i nejpodobnější voliéru té, kterou měli v Německu,“ přibližuje.

Nejbližším sousedem supů afrických je teď v Liberci orel jestřábí a o kousek dál pár orlů mořských. „Dravci, kteří jsou tu doma, jsou překvapení ze svých nových sousedů a musí si zvyknout. I pro supy je to úplně nová zkušenost a nové místo. Zatím to ale vypadá, že se aklimatizovali velmi dobře,“ je přesvědčený Hanel.

Zoo Liberec by ráda co nejdříve postavila pro supa afrického i další ohrožené dravce nové voliéry. Chovatelská část voliér by byla nepřístupná. Pokud půjde vše podle plánu, budou voliéry stát do dvou let.