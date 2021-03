Zoologické zahrady sčítají milionové ztráty. Státní pomoc je nedostatečná, tvrdí ředitel Zoo Zlín

Zoologické zahrady v době pandemie řeší jednu krizi za druhou. Vedle hrozby nákazy zvířat covidem-19 se potýkají zejména s výpadkem příjmů ze vstupného. Ředitel Zoo Zlín Roman Horský situaci označuje za kritickou. A pokud zahradám nepomůže stát, můžou se dostat do existenčních problémů. Problémy zoologických zahrad se zabýval pořad Natura Českého rozhlasu Plus. Zlín 16:24 21. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zoologické zahrady se během covidu ocitly ve velkých finančních problémech. | Foto: ZOO Lešná | Zdroj: Zoo Zlín

Ročně navštíví zoologické zahrady sedm milionů návštěvníků. Není divu, že se zvířata těší velké popularitě mezi veřejností. Lidem není lhostejný ani osud zlínských exotických zvířat a zahradě v nelehké situaci přispěchali na pomoc.

„Je tu vlna naprosté solidarity. Kritická situace nejen naší zahrady, ale hlavně našich zvířat asi zapůsobila na naše fanoušky, kteří nás navštěvují každý rok. Pomoc už probíhá několik týdnů a čím je delší, tím více kulminuje. Podle mých posledních informací jsme získali peníze už v řádu statisíců,“ vděčně popisuje Horský.

V rámci získávání podpory od lidí spustila ZOO Zlín třeba projekt Mám zvíře na víkend.

„Virtuální formou si lidé mohou takzvaně půjčit tygra, vydru nebo slona. Zaplatí určitý obnos a my se jim snažíme na oplátku taky něco dát. Je tam nějaké povídání o zvířatech a o tom, co potřebují nebo nepotřebují. Je to vtipnou formou a je to takové poděkování za to, že nám pomáhají,“ vysvětluje ředitel zlínské zahrady.

I když díky solidaritě veřejnosti získala zlínská zoologická zahrada téměř milion korun, pokud se do celé záležitosti nezapojí stát, podle predikce Horského dlouho nevydrží.

Přerušit provoz nemůžou

Zlínské zoo se snaží pomoci zřizovatel a ministerstvo životního prostředí vypsalo dotační titul pro licencované zoo, ve kterém je celkem 30 milionů korun. Ale zahrady jsou jen za loňský rok ve ztrátě téměř 200 milionů. Samotné zlínské pak za první tři měsíce letošního roku chybí sedm milionů. Do konce dubna to kvůli začátku sezóny bude už 15 milionů korun.

„My se snažíme státu vyjít vstříc a snažíme se být nápomocní tím, že uzavřeme provoz. Ale nejsme restaurace ani lyžařské středisko, úplně přerušit provoz prostě nemůžeme. Máme tady 1200 zvířat, máme tady samozřejmě lidi, kteří se o ně musí starat. Ty náklady máme prakticky stále stejné,“ říká Horský.

Obrovské ztráty a s nimi spojené provozní potíže mají všechny zoologické zahrady.

„My jsme přínos pro státní rozpočet 240 milionů. Na spotřebě a na všech možných věcech. Takže já si myslím, že my na tu podporu nárok máme a pevně věřím, že nebudeme muset dělat nějaké krizové scénáře,“ uzavírá Horský.