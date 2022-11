VIDEO: Sprchovat a cvičit. Slůňata v pražské zoo začínají den veterinárním tréninkem

Pravidelný trénink dvouletých slůňat se skládá především z mytí, v rámci kterého provedou jednotlivé cviky. Vede ho vrchní chovatel Martin Kristen.

„Během toho mytí má chovatel možnost pečovat o pokožku zvířete, což je velmi důležité. Indičtí sloni jsou vázáni na vodu. On si sedá, lehá, zvedá nohy a my také zjišťujeme, jak je na tom zdravotně. Jestli náhodou nemá problémy s klouby,“ popisuje Kristen.

V pamlskovníku má chovatel nakrájená jablka a Lakuna poslušně plní úkoly, za správný cvik ji čeká odměna. „Lakuna byla po matce vždycky hodně orientovaná na krmení. Když pochopila, že mám plnou kapsu banánů, tak jsem se jí nezbavil,“ směje se chovatel.

Amalee prý byla odmala pravý opak: „Zase po matce, která si to jablko dá, ale není to žádná priorita. Tak začala opravdu velmi pozdě žrát pevnou potravu a nikdy to pro ni nebylo to nejdůležitější.“

Pravidelný trénink je pro slony zásadní. Stejné povely se totiž používají při veterinárních prohlídkách.

„Tam jsou důležité třeba zuby, abychom viděli, jak sloni přezubují. Indičtí sloni šestkrát za život vymění kompletní sadu zubů. Mají čtyři stoličky, v každé čelisti dvě. Slůňatům, než dorostou, se zuby mění třikrát,“ vysvětluje Kristen.

