Víc šelem žije u chovatelů než v zoo, často ve špatných podmínkách. Tábor pro ně staví záchranné centrum

Tygr uvězněný v malé kleci, ve které se může jen stěží otočit. Podvyživená puma okusující kvůli hladu dřevěné obložení výběhu. I tak bohužel vypadá život velkých šelem v českých soukromých chovech. Stát má sice právo týrané zvíře zabavit, to se ale často nestane. Není ho totiž kam umístit. To by se ale mělo brzy změnit. Táborská zoologická zahrada zahájila stavbu záchranného centra pro chladnomilné šelmy. Tábor 22:04 30. prosince 2023

„Velkých šelem je více u soukromých chovatelů než v zoologických zahradách, v obrovském nepoměru. Problém je v tom, že mnozí soukromníci mají šelmy v úplně nevyhovujících podmínkách,“ říká ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Zoo Tábor, kde vzniká záchranné centrum pro chladnomilné šelmy, navštívil Jan Kopřiva

Na pozemku zoologické zahrady ve Větrovech, místní části Tábora, proto začala stavba záchranného centra pro chladnomilné šelmy. „Tady najdou dočasný azyl právě šelmy, které přijdou z nevyhovujících podmínek,“ potvrzuje Evžen Korec.

Nové centrum bude podle kurátorky zoo Evy Nemravové vhodné pro šelmy, které nepotřebují vytápěné ubikace.

„Budou tam mít přístřešky, ochranu proti větru a dešti, ale ubikace nebudou vytápěné, takže tam nelze umístit třeba lva nebo fosu. Ale je to ideální pro chladnomilné šelmy, jako je rys, puma, tygr,“ upřesňuje.

Chovat velké šelmy, jako je například tygr ussurijský, není podle zoologů jednoduché. Kromě obrovských nákladů na výživu, veterinární péče a dostatečného zázemí je potřeba i mnoho povolení, protože se jedná o ohrožené druhy zvířat.

V obýváku místo kočky

Přesto se stále najdou jednotlivci, kteří nařízení obcházejí.

„Pořizují si třeba servaly do obýváku místo koček. Takové zvíře by mělo být zabavené kvůli nevyhovujícím podmínkám, chybějícím dokumentům a podobně. Ale dosud je problém s jeho umístěním. Jakmile totiž máte samotáře, třeba tygra, tak pro něj potřebujete obrovský výběh a nemůžete ho dát do jiné skupiny zvířat, protože mezi nimi se nedokáže socializovat,“ vysvětluje Eva Nemravová.

Výstavba záchranného centra v zoologické zahradě v Táboře vyjde podle ředitele Evžena Korce na 12,5 milionu korun.

„Budujeme ho tak, aby bylo velkorysé. Budou mít vlastní bazének, vyvýšené palandy, komfortní přístřešek. Budou tam velké plochy s nejmodernějšími sítěmi, které nemůže zničit sněhový příval,“ popisuje.

Projekt spolufinancuje Státní fond životního prostředí. Nové záchranné centrum CITES pro chladnomilné šelmy v Táboře by mělo začít sloužit v dubnu příštího roku.