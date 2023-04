V ústecké zoo se narodilo mláděte mravenečníka. K expozici je kvůli klidu omezený přístup

Mravenečníky ústecká zoo chová teprve od loňska. Samice se podle zooložky Petry Padalíkové o mládě vzorně stará.

„Je s ním v budce, kde ho má odložené, a mládě přibírá tak, jak má. Pohlavím si nejsme úplně jisti, protože u tohoto druhu je to trochu složitější. Máme spíš pocit, že je to samička, ale ještě to budeme potvrzovat, až bude to mládě zhruba dva měsíce staré,“ dodává Padalíková.

Odchov je ale podle ní stále v kritické fázi, proto je v horním patře exotária omezený provoz.