‚Udělalo nám to velkou čáru přes rozpočet,‘ říká k uzavření pražské zoologické zahrady její ředitel

Zoologické zahrady v Česku jsou už třetím dnem uzavřeny pro veřejnost. Nařízení vlády proti šíření koronaviru některé zahrady zaskočilo, jiné pohotově přešly třeba na online vysílání komentovaných krmení. Jak se s nastalou situací vyrovnává Zoologická zahrada Praha, jaký náhradní program nabízí pro návštěvníky a jaké projekty musela odsunout? Na tyto otázky odpovídal Radiožurnálu ředitel pražské ZOO Miroslav Bobek. Rozhovor Praha 14:38 11. října 2020

Jak se se situací vyrovnává Zoologická zahrada Praha?

ZOO Praha stejně jako ostatní zahrady je uzavřena a skutečně nás to velmi překvapilo. Ve čtvrtek večer jsme se dozvěděli, že od pátečního rána má být zavřeno. Navíc ta původní informace hovořila o tom, že to má být až od pondělí.

Ale ZOO má zavřené brány. My pochopitelně uvítáme pomoc našich příznivců – v případě ZOO Praha je možná adopce zvířat a podobně. Ale také jim (příznivcům) nabízíme zprávy ze ZOO – zejména na našem youtubovém kanále „Krátce ze zoo“, který běžel už na jaře během uzavření zoologické zahrady.

Jak teď vypadá provoz zahrady? Kolik pracovníků potřebujete na zabezpečení a krmení zvířat?

Samozřejmě chovatelé chodí ve stejném počtu jako obvykle. Stejně tak to bude u některých dalších profesí, mám na mysli třeba krmiváře. Ale samozřejmě ti, kteří se přímo starají o návštěvníky, pracují nyní z home office.

Chráníte nějak zvířata, aby neonemocněla koronavirem? Je znám případ tygra z New Yorské zahrady, který se nakazil.

Ano, v New Yorku se to stalo. Pak se ukázali být nakažení také lvi. Dále se nakazili například norci na více farmách. Masivně jsou jistě ke koronaviru vnímaví také primáti, to je vcelku evidentní, kde je příbuznost s člověkem, ale také šelmy – ať už kočkovité nebo psovité.

My máme zejména u těchto zvířat zvýšená hygienická opatření. Jedná se o časté dezinfekce, nebo chovatelé k nim nosí roušky a podobně.

Online program

Už v úvodu jste to lehce zmínil, ale co přesně jste připravili pro návštěvníky v online prostoru?

Zejména nabízíme Krátce ze zoo, tedy krátká videa, která pořizují chovatelé, někdy také pracovníci jiných profesí – dělal jsem je také já. Je to, myslím si, zajímavý pohled do zákulisí ZOO i v době, kdy není otevřená.

Jinak také nabízíme internetové přenosy. Nabízíme na webu fotografie. Ale jak už jsem říkal, vyzýváme také k adopci zvířat nebo například k nákupu na našem eshopu, kde máme široké portfolio suvenýrů.

Takovéto aktivity vám ale propad příjmů ze vstupného, pronájmu restaurací nebo třeba prodeje suvenýrů nepokryjí. Sčítáte už teď ztráty?

My jsme je sčítali už za jaro, kdy činily minimálně 45 milionů, spíš 50 milionů korun. Dál jsme předpokládali, protože návštěvnost klesala už od začátku září, že do konce roku budeme tratit nejméně ještě 20 milionů korun. Teď když je úplně zavřeno, tak je samozřejmě evidentní, že to bude ještě mnohem víc.

Pochopitelně v této věci jednáme také se zřizovatelem, kterým je hlavní město Praha o nějaké pomoci. Ze strany zřizovatele je veliká vstřícnost, ale samozřejmě tenhle rok se na nás velmi viditelně podepíše.

Výměna zvířat

Komplikuje současná situace mezinárodní výměnu zvířat mezi zoologickými zahradami?

Teď se ta situace pochopitelně razantně změnila v posledních dnech. Bylo to složitější i v uplynulých týdnech a měsících, ale ne že by se výměna úplně zastavila. Třeba minulý týden k nám přišly dvě samice klokanů obrovských z Kodaně. Odváželi jsme naopak hřebce koně převalského do Británie, čili to nějak běželo, byť jak jsem řekl, bylo to komplikovanější.

Jaké plány jste museli případně změnit, nebo zastavit ze strany přírůstku nebo úprav zoologické zahrady? Je něco, co jste museli přesunout na jindy?

Už z podstaty situace jsme museli k něčemu přistoupit. Těch zrušených nebo spíš odložených akcí je celá řada. Museli jsme také rušit spoustu programů pro návštěvníky a to nemyslím jenom teď počínaje pátkem, ale i v závěru léta jsme je omezovali, aby nedocházelo k velkým kumulacím lidí.

Udělalo nám to velkou čáru přes rozpočet. Nemluvě třeba i o projektech, které jsme museli odložit o rok, v rámci transportu koně převalského do Mongolska.

Obecně v tom, co se teď děje – my se hodně angažujeme v boji proti pytláctví a nelegálnímu obchodu se zvířaty, a podle informací, které máme k dispozici, tak nynější situace ve světě bohužel vede k eskalaci pytláctví a k nedodržování zákonů.