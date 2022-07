Útok žraloka v Hurgadě. ‚Bývá to omylem. Člověk není primárně na jeho jídelníčku,‘ říká dokumentarista

Útok žraloka v Hurgadě byl docela výjimečný tím, že se žralok vyskytl v mělké vodě a blízko u pobřeží. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz o tom mluví dokumentarista Steve Lichtag, který se zabývá podmořským světem a o žralocích natočil několik filmů. K útoku podle něj dojde většinou omylem. „Člověk není primárně na žraločím jídelníčku,“ dodává. Když žraloka zpozorujete, patříte podle něj mezi šťastnější, pokud tedy víte, co máte dělat. Rozhovor Hurgada/Praha 19:58 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žralok dlouhoploutvý | Zdroj: Profimedia

Žralok v Hurgadě měl podle médií zhruba dva metry. Dá se říci, o jaký druh mohlo jít?

Někdo říká, že měl dva metry, někdo že tři. Dvoumetrový žralok už je dostatečně velký dospělý jedinec, který už dovede člověka zranit. Myslím, že to mohl být útesový, i když ti nejsou zas až tak agresivní. Mohl to být i dlouhoploutvý, který je docela agresivní a v Rudém moři se vyskytuje. Pohybuje se ale v hlubších vodách. To, že se ten žralok vyskytl tak blízko, je opravdu výjimečné.

Musel to být ale relativně velký žralok a musel to být žralok, který patří mezi ty agresivnější. Těch variant je ale mnoho, těžko říci.

Co může žraloka ve vodě přilákat k člověku?

Přiláká je mnoho věcí, mnoho momentů. Šplouchání, plácání se ve vodě, samozřejmě krev. Žralok je schopen zaregistrovat kapku krve na kilometry. Těch momentů je hodně, co žraloka přiláká. Převážně to je ale jakási žraločí zvědavost. Jak se někde něco podivně hýbe na hladině, může to pro něj avizovat potravu - živočicha, rybu, želvu, která má nějaký problém. A je to žraločí instinkt, kdy jde zjistit, co to je.

Proč žraloci zaútočí? Chtějí prozkoumat možnou potravu a člověk je v tom náhodou?

Ano, většinou to bývá žraločí omyl. Člověk nebo lidské maso není primárně na žraločím jídelníčku. V mořích má daleko lepší mňamky, po kterých jde. Na druhou stranu žraloci jsou svým způsobem docela líní. Jednoduchá oběť je pro něj plavec, který se plácá ve vodě. Na tak velikou kořist, jako je člověk, ale většinou nechodí.

‚Docela výjimečný případ‘

Většinou člověka napadne podobným způsobem, jako v tomto případě, že mu ukousne ruku nebo nohu, ale nesežere ho. Je to tak?

Žraloci nám většinou způsobí zranění, protože žraločí zuby jsou velmi ostré. Lidé spíše většinou vykrvácí, což byl i případ této paní, ne že by je žralok sežral. Žralok nemá šanci člověka sežrat, ale způsobí mu taková zranění, která přináší vykrvácení a smrt.

Tohle byl ale skutečně docela výjimečný případ, že v tak mělké vodě, tak blízko u pobřeží ukousl té paní ruku a nohu. Bývá to spíše případ většinou někde v Indickém oceánu, tohle dělají velcí bílí žraloci.

Napadená žena na sobě měla údajně ploutve. Mohlo to hrát nějakou roli?

Myslím, že ne. Roli mohlo hrát to, že paní byla relativně daleko od břehu. Také mohlo hrát roli to, že v okolí mohla být rybářská loď. To všechno jsou momenty, které žraloky přitahují. Bývá to souhra náhod a okolností.

Mnohdy se u těchto případů mluví o tom, že poblíž byla rybářská loď, která vyhazovala do moře zbytky.

Ano, bývá to velmi často, protože že by žraloci chodili tak blízko do tak mělké vody, není standardní. Byť nepotřebuje příliš hlubokou vodu, stačí mu půl metru.

Obrana proti žralokovi

Jak se chovat, když člověk žraloka ve vodě uvidí?

Když ho zpozorujete, tak patříte mezi šťastnější. Největší smůla je ta, že plavci žraloky nevidí. Může vás pozorovat delší dobu a vy vůbec netušíte, že máte pod sebou nebo vedle sebe žraloka. Když ho uvidíte, tak máte napůl vyhráno, když tedy víte, co máte dělat.

A jak se tedy bránit?

Chce to nezpanikařit. Zastavit se, pozorovat ho a tak jako s jinými šelmami, pomalu a pomalými pohyby se dostat z vody. Když už by došlo k tomu, že by byl žralok tak blízko, že by se odvážil k přímému útoku, tak musíte použít, co máte po ruce, případně pěst. Bouchnout ho do čumáku, do rypce. Do očí nebo žaber se to v pohybu nikomu moc nepodaří. To se většinou děje, když už vás žralok kousne. Ale žábry, oči a rypec jsou jeho tři zranitelná místa. A pokud už by se někdo dostal do přímého kontaktu, tak to je jediná cesta.

Útoky žraloků Počty zaznamenaných útoků žraloka na lidi se každoročně pohybují kolem stovky, počty obětí pak v nižších desítkách. Za loňský rok například mezinárodní archiv žraločích útoků ISAF na Floridské univerzitě zaznamenal 73 nevyprovokovaných napadení člověka, což bylo o 21 případů více než v roce předchozím. V roce 2019 bylo útoků 64. Loni predátoři usmrtili devět lidí, o jednoho méně než předloni, v roce 2019 byly podle ISAF oběti žraločích útoků dvě. Před dvěma nynějšími smrtícími útoky v Egyptě letos žralok zabil člověka v polovině února v australském Sydney. Podle místních médií to byl první smrtící útok žraloka v Sydney od roku 1963.

Dokumentarista Steve Lichtag | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Profimedia