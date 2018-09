Žraloci jsou jako psi. Nikdy nevíte, jak na vás zareagují, tvrdí zkušený egyptský potápěč

Nedávná smrt českého turisty u pobřeží Rudého moře opět přitáhla pozornost k riziku, které pro turisty představují žraloci. Těch je téměř 500 druhů, ale na člověka obvykle zaútočí jen tři z nich. Přesto jsou žraloci u většiny lidí zapsáni jako lidožrouti. Někteří potápěči je však přímo vyhledávají. Ti zkušení si jako průvodce vyberou Hosáma Hilmího. Nikdo totiž nezná podmořskou krajinu na jihu Egypta lépe než on. Marsá Alam 13:55 2. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U mola už čeká Sajjid s motorovým člunem na vyplutí. | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Hosám Hilmí se tu usadil, když ještě stovky kilometrů kolem nebyl jediný hotel. „Dvanáct let v kuse jsem tady žil ve stanu. Předtím jsem sloužil v palácích jako policista při kanceláři prezidenta. A najednou ve stanu!“ vzpomíná sympatický šedesátník.

Sedíme v kavárně jeho současného potápěčského centra asi 25 kilometrů severně od Marsá Alam. „Cítil jsem se tu jako po přistání na Měsíci. Byl jsem tu úplně první. Byl to adrenalin – nebyl tu nikdo, žádná auta, elektřina, voda, prostě nic. Ale byl jsem strašně šťastný,“ vypráví.

Hosám má za sebou pět tisíc ponorů – systematicky prozkoumal několik set kilometrů korálových útesů podél egyptského pobřeží. Díky němu dnes existují podrobné potápěčské mapy Rudého moře.

Čeho se bojí žraloci?

Brodíme se mělčinou k malému molu obklopenému průzračnou vodou. Její barva se v závislosti na hloubce mění od tyrkysové a azurové až po temně modrou a krásně kontrastuje s okolní žlutou pouští.

Na druhé straně krátkého mola už čeká Sajjid s gumovým motorovým člunem. Poveze pár mladých potápěčů na ponor ke korálovému útesu kousek dál od pobřeží.

„V Egyptě jsem poprvé, ale po světě už jsem se potápěla hodně. S manželem milujeme žraloky, a tak doufáme, že tu nějaké uvidíme,“ říká mi jedna z potápěček Magen.

„Pro potápěče žraloci nebezpeční nejsou. Bojí se bublinek a kovových věcí, co máme na sobě,“ tvrdí. A její manžel Alberto hned vypočítává, kde všude už se potápěl.

Potápění pro vyvolené

Sem do Marsá Alam – a speciálně k Hosámovi – jezdí hlavně zkušení potápěči. A vědí proč. Specializuje se právě na žraloky a má s nimi bohaté zkušenosti.

„Žraloci jsou jako psi. Jsou zvědaví – přiblíží se, očuchají si vás, a na každého pak reagují jinak. Pes začne štěkat na toho, kdo se ho bojí, a s jiným si začne hrát. A žraloci mají myslím podobný cit,“ vysvětluje.

Dneska už si Hosám užívá spíš potápěčských lahůdek, jako třeba výprav se zkušenými potápěči na miniaturní ostrůvky pojmenované Dva bratři, které leží 60 kilometrů od pobřeží.

„Dřív tam jen tak nikdo nesměl, já jsem ale pracoval osm let s prezidentem Sádátem a šest let s Mubárakem, takže jsem si to zařídil,“ usmívá se policista ve výslužbě a praotec zdejšího potápění Hosám Hilmí.