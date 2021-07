Miliony let staré žraločí zuby objevili ve vykopávkách Jeruzaléma. Jak se tam dostaly, není jasné

V archeologickém nalezišti v Davidově městě ve východním Jeruzalémě našli archeologové 20 žraločích zubů z doby před miliony let. Byly v objektu pocházejícím z 8. století před naším letopočtem a jejich přítomnost zůstává prozatím záhadou. Článek o nálezu vyšel v odborném časopisu Frontiers in Ecology and Evolution. Jeruzalém 8:55 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V archeologickém nalezišti v Davidově městě ve východním Jeruzalémě našli archeologové 20 žraločích zubů z doby před miliony let | Zdroj: Profimedia

V časopisu Frontiers in Ecology and Evolution se popisuje, že zuby byly v objektu vytesaném z vápence poblíž pramene, který byl zřejmě původně součástí vodního systému za jižními hradbami města. Později byla nádrž zasypána hlínou a kamením a nad ní byl postaven dům.

Davidovo město je nejstarší obydlenou částí Jeruzaléma, vztahuje se k biblické době a je zde významné archeologické naleziště.

Při výkopech na místě někdejší nádrže archeologové našli několik tun keramiky a dalších artefaktů, 10 000 rybích kostí a také žraločí zuby, které nechali prozkoumat.

„Zjistili jsme, že kosti náležely asi 14 druhům ryb. Dokazuje to nejen to, že někdejší obyvatelé Jeruzaléma konzumovali hodně ryb, ale že se ryby dovážely i z daleka, například z Egypta,“ citoval The Jerusalem Post odborníka na staré rybí kosti z univerzity v Haifě Omriho Lernaua.

„Domnívali jsme se, že také ty žraločí zuby byly zbytky po konzumaci, ale ukázalo se, že to tak nebylo,“ pokračoval Lernau. Vědělo se, že staří Izraelité maso žraloků jedli.

Mohly patřit do sbírky

Jenomže když zuby začaly zkoumat izraelské i zahraniční vědecké týmy, zjistilo se, že patří žralokům, kteří nemohli být servírováni před 2800 lety plus minus nějaké století. Patří totiž druhům, jež existovaly v době svrchní křídy, tedy před 100 až 67 miliony let, kdy na planetě žili dinosauři.

„Nejpravděpodobnější je, že patřily do něčí sbírky,“ domnívá se Lernau. Žraločí zuby se někdy používaly ke zdobení, ale není jasné, proč byly na stejném místě jako rybí kosti, které byly zjevně odpad. „Je to zvláštní, nemáme pro to vysvětlení,“ přiznal Lernau.

Ani původ není jasný, protože takové fosilie se většinou nacházejí „vrostlé“ do sedimentů, které se kolem nich nakupí. Takové vrstvy ale v Jeruzalémě, nebo aspoň v lokalitě Davidova města, nejsou.

„Žraločí zuby ze svrchní křídy jsou v hojném množství v mořských sedimentech v oblasti hory Skopus a na jihu Negevu,“ uvádí se v článku. Kdo je sbíral a proč je odnesl do Jeruzaléma? Sloužily k ozdobě nebo k něčemu jinému? Na tyto otázky zatím odpověď nikdo nezná.