Ochránci zvířat se zatím starají spíš o ježky. Další zvířata budou potřebovat pomoc po Silvestru

Přelom roku představuje pro zvířata vždy velmi náročné období, ať už ve volné přírodě, nebo v našich domovech. S příchodem zimy musí volně žijící živočichové čelit mrazům a nedostatku potravy. A k tomu se s rozvojem zábavní pyrotechniky přidaly ještě ohlušující rány z petard a dělobuchů. Řada vysílených zvířat proto kvůli lidské zábavě hyne stresem nebo po úrazu. Praha 19:52 29. prosince 2021

Klece v Záchranné stanici hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy dnes okupují skoro dvě stovky ježků. Celkem jich pražští zvířecí záchranáři letos přijali přes sedm stovek, tedy o polovinu více než v uplynulých letech.

Zpravidla jde o jedince, kteří se nestihli vykrmit na hmotnost potřebnou k přezimování, jsou nemocní či oslabení parazity. Nebo jde o opuštěná mláďata.

Aby ježek zimu přežil, potřebuje dosáhnout hmotnosti alespoň 600 gramů. Někteří ježci se do stanice ale dostali s poloviční hmotností a ošetřovatelé jim teď pomáhají nabrat potřebné tukové zásoby.

Jakmile se podaří zvířata vykrmit, ukládají se k zimnímu spánku. K tomu jim ošetřovatelé připravují klece vystlané senem a s boudičkou vyrobenou z lepenkové krabice. Zde budou spát až do dubna či do května, kdy je záchranáři zase odvezou zpět do volné přírody.

Podobně se zaměstnanci stanice v pražských Jinonicích starají o zvířata, která doplatila na silvestrovské veselí. V minulosti třeba v Praze řešili případy poraněných labutí, které během novoročních oslav ve zmatku narážely do elektrického vedení.

Letos ještě k žádnému takovému případu nedošlo, ale ošetřovatelé počítají s tím, že po Novém roce bohužel budou takovéto situace zase řešit.

Co dalšího hrozí na konci roku zvířatům v naší blízkosti? Poslechněte si Naturu Ondřeje Nováka.