Na podzim je vyšší nebezpečí střetu zvěře s autem. Není živé a zvěř ho tak neumí vnímat, říká expert

Podzimní čas je pro lesní zvěř obdobím nejvyšší aktivity. S tím je spojený také jejich zvýšený pohyb nejen v lesích a na polích, ale častěji se pohybuje také v okolí silnic, upozorňuje Jakub Drimaj z Ústavu ochrany lesů a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně. Brno 21:22 24. listopadu 2023

V průběhu dne jsou pak zvířata aktivní hlavně před úsvitem a s večerem. „Zvířata ale nevnímají auto jako riziko, protože to není živý organismus, který nemá pach. Vědí, že se tam pohybuje něco, co je ruší,“ vysvětluje odborník. Řidiči by proto měli být obezřetní.

Host Dne na Moravě: Jakub Drimaj o chování lesní zvěře na podzim

Zároveň je podzim pro řadu druhů obdobím říje. Rozmnožovací pudy tak mohou jejich pozornost ovlivnit. Lidé by při návštěvách lesa měli dodržovat několik zásad. „Největší problém mám s pouštěním psů na volno,“ říká Drimaj a dodává, že lidé by své čtyřnohé miláčky měli mít po celou dobu návštěvy v lese na vodítku.

Může se totiž stát, že pes vyčenichá například bachyni se selaty a ta by mohla na psa v obranném reflexu zaútočit. Účastníkem konfliktu by se pak mohl stát i člověk ve snaze psa bránit.

Jakub Drimaj z Mendelovy univerzity také varuje před přilepšováním zvěři: „Do toho by se lidé vůbec neměli pouštět. To opravdu nechte na myslivcích,“ zdůrazňuje.

Zbytky z domácností, případně ze štědrovečerní večeře zvířatům škodí. Pečivo, zvlášť plesnivé, zbytky salátů nebo shnilá zelenina či ovoce znamená pro lesní zvěř doslova riziko. Na takovou potravu totiž není zvyklá a zažívací potíže mohou v konečném důsledku vést k jejímu úhynu.

Srážka se zvěří

A co dělat, pokud řidič spatří zvěř u silnice nebo přímo na vozovce? Jakub Drimaj radí zpomalit či zastavit, je-li to bezpečné, a vypnout dálková světla. Zvěř má totiž tendence prchat v kuželu světla a tím pádem setrvává na silnici.

Pokud střetu se zvěří nelze zabránit, doporučuje se intenzivně brzdit, nekličkovat, udržet vozidlo na silnici a do zvěře narazit přímo. Vozidla jsou totiž z pohledu ochranných prvků a deformačních zón konstruována nejlépe právě pro čelní střet.

Mnohem větší škody a horší následky nehody pro posádku vozidla znamená sjetí do příkopu či náraz do stromu po nezvládnutém vyhýbacím manévru.

„Pokud řidič zvíře srazí, rozhodně nedoporučuji ho naložit a odjet. Dopustil by se totiž trestného činu pytláctví,“ upozorňuje Drimaj. Pokud řidič zvíře srazí, měl by ihned zavolat policii. A to i v případě, že mu na vozidle žádná škoda nevznikne. Policie poté zkontaktuje myslivce z příslušné honitby, aby se o sraženou zvěř postarali.