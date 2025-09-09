Půl milionu ukradených účtů denně? Bývalý inženýr viní WhatsApp z masivního selhání
Bývalý bezpečnostní inženýr WhatsAppu zažaloval amerického technologického giganta Meta a obvinil ho z toho, že nechránil data svých uživatelů, porušoval předpisy o ochraně soukromí na několika kontinentech a propustil ho jako odvetu za to, že podal stížnost americkým úřadům. Mluvčí společnosti WhatsApp obvinění odmítl s tím, že jde o pomstu zaměstnance propuštěného kvůli „špatnému výkonu“.
Případu si všímá americký list Washington Post. Attaullah Baig v žalobě u okresního soudu v San Francisku uvedl, že případ sahá do roku 2022, kdy jako zaměstnanec předložil interní kritiku a návrhy na omezení přístupu zaměstnanců k uživatelským datům a lepší ochranu účtů před zneužitím. Baig uvedl, že jeho stížnosti na společnost a odvetná opatření se stupňovaly až do jeho únorového propuštění.
Antivirus: Ruská vláda přišla s vlastní chatovací aplikací Max. Komunikaci sledují bezpečnostní složky
Číst článek
Podle Baiga může být denně zneužito až 500 000 účtů WhatsApp. Celkově má platforma přibližně miliardu aktivních účtů. Podle něj přibližně 1 500 inženýrů mělo neomezený přístup k uživatelským údajům bez řádného dohledu, což mohlo porušovat nařízení vlády USA, která společnosti v roce 2020 uložila pokutu ve výši 5 miliard dolarů.
Baig jako oznamovatel požaduje obnovení pracovního poměru, doplatek mzdy a náhradu škody, spolu s možnými regulačními opatřeními proti společnosti.
Mluvčí společnosti WhatsApp Carl Woog Baigova obvinění odmítl. „Jedná se o známou hru, kdy je bývalý zaměstnanec propuštěn pro špatný výkon a poté zveřejní zmanipulovaná tvrzení, která zkreslují pokračující tvrdou práci našeho týmu. Bezpečnost je oblast, ve které panují spory, a my jsme hrdí na to, že stavíme na našich dobrých výsledcích v oblasti ochrany soukromí lidí,“ uvedl pro Washington Post.
Tento případ přispívá k pokračujícímu zkoumání postupů společnosti Meta v oblasti ochrany údajů na jejích platformách, mezi které patří Facebook, Instagram a WhatsApp, které slouží miliardám uživatelů po celém světě.