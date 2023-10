Antivirus: Kyberzločinci útočí i na vysoké školy, jde jim o výkupné i informace z výzkumu

Kyberkriminálníci zaútočili na brněnskou Univerzitu obrany a tvrdí, že jí ukradli tisíce dokumentů nebo obsah e-mailových schránek. Vyhrožují, že dokumenty zveřejní, pokud se do třetího října nedohodnou na výkupném.

Samotná škola nechce věc s ohledem na běžící vyšetřování komentovat, pachatelé ale zveřejnili seznam údajně odcizených souborů. Podle analýzy serveru iROZHLAS.cz tvoří podstatnou část dokumenty z rektorátu, katedry zbraní a munice a z katedry katedry bojových a speciálních vozidel, z ostatních částí školy jich má být podstatně méně.

Podle bezpečnostního analytika společnosti Excello Borise Mutiny za útokem stojí kriminální skupina Monti. „První útoky této skupiny se objevily v červnu 2022,“ vysvětluje Mutina s tím, že útoky na univerzity nejsou neobvyklé. „Kriminálníci se totiž kromě penězům z výkupného můžou dostat k zajímavým dokumentům, výzkumům nebo patentům. Jen za letošní září oznámily kyberútoky univerzity v Brazílii, New Yorku, Belgii nebo v Německu,“ dodává.

Jisté není nic

Bez ohledu na to, zda škola výkupné zaplatí, není jasné, co se s dokumenty stane. V první řadě není jisté, zda je pachatelé opravdu ukradli. „Často blufují, aby získali co nejvyšší výkupné,“ varuje Mutina.

A naopak pokud jsou mezi dokumenty nějaké citlivé, zločinci je klidně prodají dalším zájemcům, jejich slovu se zkrátka nedá věřit.

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost zaznamenal případy podobných útoků na vysoké školy i v minulosti, detaily ale nezveřejňuje.

Časté jsou útoky právě pomocí ransomware, kdy pachatelé zašifrují data instituce a za jejich odemčení požadují výkupné. Případně některé soubory odcizí a následně vyhrožují jejich zveřejněním. Poškozeným institucím tak hrozí i veřejná ostuda, ztráta důvěry a v krajním případě i pokuty za nezvládnuté zabezpečení.

Případ na Univerzitě obrany nyní vyšetřuje Vojenská policie, a zabývá se jím, kromě Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, i Úřad pro ochranu osobních údajů.