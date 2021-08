Robopes SPOT umí jít do schodů i mapovat podzemí. Český tým s ním v září vyrazí na soutěž do Ameriky

Na dvoře i po chodbách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze teď každý den pobíhá robotický pes SPOT. Nový přírůstek mají zdejší robotici od jara a teď si ho upravují k obrazu svému. V září s ním totiž vyrazí na finále prestižní soutěže DARPA SubT Challenge ve Spojených státech. Věří, že SPOT skvěle doplní ostatní roboty a drony. Do té doby ale musí fungování psa stoprocentně doladit. Praha 10:35 1. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robopes SPOT procházející se po fakultních chodbách | Zdroj: Fakulta elektrotechnická ČVUT

„Já jsem student doktorského studia na katedře počítačů a řeším v podstatě všechno na robotech,“ představuje se Tomáš Rouček na dvoře Fakulty elektrotechnické ČVUT nedaleko Karlova náměstí. Kolem se pohybuje robot SPOT.

Podle Tomáše ještě není pojmenovaný. „Pro nás je jednodušší ho pojmenovat podle toho, jak se jmenuje v počítači, což jsou číslovky.“

Žlutý robopes na sobě má nápis Boston Dynamics, jméno výrobce robota. Český tým robotiků na něj ale přidal řadu vlastních prvků.

„Je to vlastně náklad, který nám umožňuje si vypočítávat další věci na dvou počítačích. Máme tam grafickou kartu i malý počítač s procesorem. Kolem dokola máme také kamery pro hledání jak osob, tak třeba telefonů, hasicích přístrojů a tak dále,“ popisuje Tomáš.

„V podzemí využíváme takzvaný lidar, což nám umožňuje se v prostředí pohybovat, mapovat ho , a jsme tím pádem schopní procházet celá podzemí autonomně,“ dodává.

Robopes SPOT, se kterým tým českých robotiků vyrazí v září do Kentucky na prestižní soutěž DARPA SubT Challenge | Zdroj: Fakulta elektrotechnická ČVUT

Zmíněné dovednosti SPOTA se budou zdejším robotikům hodit. Takové úkoly totiž budou muset plnit ve finále soutěže DARPA SubT Challenge v září v Kentucky v USA.

„V DARPA SubT Challenge musíme během hodiny pod zemí, kam nesmí žádní lidé, pomocí autonomních robotů, které může ovládat pouze jedna osoba, prohledat obrovské prostředí a najít různé objekty. Minule to byla atomová elektrárna,“ říká Tomáš.

SPOT rozměrově připomíná živého psa. Pohybuje se rychlostí 5 kilometrů za hodinu, chodí do schodů, otevře si dveře a měl by se zvládnout vyhnout překážce včetně lidí. „Je to podobné jako na herní konzoly, ale existují různé režimy ovládání,“ vysvětluje robotik.

Mapování podzemí

Letos český tým ví, kam se s robopsem vydá. Podle Tomáše Roučka to bude část v Kentucky, kde je celé město podkopané jeskyní.

Právě tam chce tým z ČVUT se svými roboty uspět. Aby šance byly co největší, pravidelně trénuje v těžkých podmínkách jako třeba v Býčí skále Moravském krasu.

„Samozřejmě ještě pojedeme v srpnu. Chceme například jet do podzemí pevnosti Dobrošov i do těch prostor, kam se normální nesmí. Budou to ještě zajímavé týdny,“ říká vedoucí týmu Tomáš Svoboda.

V září do Kentucky Fakulta vyšle zhruba dvacetičlenný tým. Jak důležité to pro účastníky je?

„Člověk, který bude mít ve svém životopisu, že pracoval v robotickém týmu, který se účastnil DARPA SubT Challenge, je na tom podobně, jako kdyby měl angažmá u Applu nebo u Googlu. Prostě něco, na co člověk může být pyšný ještě docela dlouhou dobu.“